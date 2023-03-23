Чертежи и 3D-визуализация. Как составить карту огорода?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Скажите, нужно ли составлять карту огорода?

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Вероника Васильева, инженер-проектировщик, ландшафтный дизайнер:

Карта огорода... Я думаю, что это как проект. Можно прорисовать грядки, продумать расстояние, сделать какие-то конструкции. Сейчас очень модно делать высокие грядки для огорода. Это более эстетично. Между дорожек делать какую-то отсыпку, тогда приятно ходить, меньше сорняков. Поэтому можно делать такие карты.

Алеся Лакина:

Можно, но не нужно?

Вероника Васильева:

Необязательно. Если, конечно, у вас сад сделан по ландшафтному проекту, то обычно делается и проектный сад именно на огород.

Алеся Лакина:

Это какой-то 3D-проект, где можно посмотреть, как это будет выглядеть?

Вероника Васильева:

Да, конечно. Делаются чертежи в программе AutoCAD, 3D-визуализация – SketchUp.

«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты – подробнее здесь.