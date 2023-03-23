Чертежи и 3D-визуализация. Как составить карту огорода?

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, нужно ли составлять карту огорода?
Вероника Васильева, инженер-проектировщик, ландшафтный дизайнер:
Карта огорода... Я думаю, что это как проект. Можно прорисовать грядки, продумать расстояние, сделать какие-то конструкции. Сейчас очень модно делать высокие грядки для огорода. Это более эстетично. Между дорожек делать какую-то отсыпку, тогда приятно ходить, меньше сорняков. Поэтому можно делать такие карты.
Алеся Лакина:
Можно, но не нужно?
Вероника Васильева:
Необязательно. Если, конечно, у вас сад сделан по ландшафтному проекту, то обычно делается и проектный сад именно на огород.
Алеся Лакина:
Это какой-то 3D-проект, где можно посмотреть, как это будет выглядеть?
Вероника Васильева:
Да, конечно. Делаются чертежи в программе AutoCAD, 3D-визуализация – SketchUp.
«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты – подробнее здесь.
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