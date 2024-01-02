Фестиваль «Радость» проходит при Свято-Елисаветинском монастыре

Живое общение о насущных вопросах, концертная программа и новые знакомства. На территории Свято-Елисаветинского монастыря проходит православный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для посетителей предусмотрены кинопоказы, беседы со священнослужителями, живая музыка, мастер-классы и новогодние утренники для детей. Здесь же расположилась ярмарка, на которой можно приобрести религиозную атрибутику, книги, сувениры ручной работы. Свою продукцию представили около 30 монастырей и приходов, в том числе иностранные. Поучаствовать в фестивале приехали Россия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Сирия и даже Палестина. Многие уже бывали в Беларуси.

Деян Абрамович, представитель монастыря Святой Троицы (Сербия):

Я приехал сюда из Сербии, приезжаю уже 7 лет на каждую выставку в Беларуси. Приехал из маленького городка Любовия.

Татьяна Тихонова, руководитель программы фестиваля «Радость»:

Каждый раз на фестивале у нас есть возможность поучаствовать в добром благотворительном деле. Сейчас у нас на первом этаже стоит елочка добрых дел, где вместо шариков, висят картонные, а с обратной стороны написано, что же дети из Донбасса хотели бы себе приобрести в канун Рождества. К нам несут и несут и таким образом закрывают потребности деток. И специальные люди доставят к Рождеству эти подарки с доброй елочки.