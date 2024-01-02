В Бресте развивают технологии маркировки продукции. Как планируют защищать товары от подделок?

Научные разработки – в реальный сектор экономики. В Брестском государственном техническом университете создали технологию нанесения и регистрации маркировки продукции, которая защищает производителей от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начиная от молочного или рыбного производства, заканчивая мехами и обувью. Это гарантирует качество белорусских производителей, ведь каждый товар можно отследить от конвейера до прилавка. В Год качества технологию расширят и будут совершенствовать внедрение. Подробнее – Кристина Протосовицкая.

На первый взгляд, небольшая наклейка на товаре – потребитель не обратит и внимания. Впрочем, за этим небольшим кодом – вся информация о товаре: кто, где, когда и как произвел продукт. Код можно спутать со знакомым многим QR, но это специальная структура Datamatrix – объясняет заведующий отраслевой лабораторией Сергей Лапин. Самое главное – такой код невозможно подделать, так как, говоря техническим языком, он имеет длинный криптохвост или криптографическую защиту. Подделать невозможно! Уникальную маркировку товаров разработали в Бресте. «Сделано в Беларуси» – как бренд белорусского качества уже давно завоевал любовь потребителей не только в стране, но и за ее пределами. Появились и те, кто пытается продукцию подделать. Тестировать маркировку в Беларуси начали с 2020 года, сегодня применяют свыше двух десятков предприятий. Коды маркировки выдает производителю единый Национальный оператор для нанесения на продукт.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это не веселая карусель, а микромодель реального производства. Маркировку важно не просто нанести, но и внести в базу данных производства. Считывание проходит в доли секунды. Каждый код фиксируется.

В Брестском техническом университете технологию создали, а теперь занимаются тем, чтобы максимально эффективно внедрить ее на реальных линиях производства. Скорость маркировки и ее считывания влияет на производительность.

Сергей Лапич:

Маркировка – это не просто код нанес. Это и нанести, и считать, и в систему положить, и точно знать, что этот продукт попадет потребителю. Плюс все коды, которые считались камерой технического зрения, должны храниться в учетной системе как предприятия, так и национального оператора.

Сегодня в отраслевой лаборатории сразу несколько микромоделей различных производственных линий, где индивидуально оптимизируют процесс под каждого производителя. Будь то молочное или рыбное производство, выпуск шин, меха, кожгалантереи или обуви. Сергей Лапич:

Наша основная задача – подготовка квалифицированных специалистов – наши выпускники и студенты по разным направлениям. Второе – переподготовка кадров с производств для внедрения технологий. Ну, а дальше создание научно-исследовательских работ, с помощью которых можем отработать технологию и предприятиям показывать внедрение технологий в производственную площадку.

Внедрить маркировку получилось меньше чем за три года благодаря поддержке крупных производителей Брестской области, которые сами заинтересовались контролем качества – от конвейера до прилавка. К 2025 году количество производителей в стране, кто освоит глубокую детализацию продукции, станет еще больше.