«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области

Новости Беларуси. Молодо не зелено. В Могилевском районе золотые горы нынешнего урожая доверили молодому специалисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Стрелюк в свои 23 года оказался самым юным заведующим зернотоком в регионе, где с середины лета работа кипит круглосуточно и безостановочно. С человеком труда пообщалась наш корреспондент Юлия Мычка.

Эти четыре бункера почти полностью заполнены «золотом». И для Александра Стрелюка, самого молодого в Могилевской области заведующего зернотоком, такое сравнение не игра слов. На элеваторе за качество отвечают сотни датчиков. На каждом зернышке хоть пробу ставь. Сейчас здесь хранится почти 8 тысяч тонн, а это больше половины всего урожая зерновых хозяйства. Намолоченные «золотые горы» не побоялись доверить молодому специалисту. В выпускнике Горецкой сельхозакадемии рассмотрели живой интерес к выбранной профессии.

Александр Стрелюк, заведующий зернотоком сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Зову людей, пускай идут, учатся. Может, понравится. Может, поначалу будет считаться: «Ой, может, неинтересно мне». Со временем начинаешь вникать и интересно становится. Это как книгу читаешь. Начинаешь – вроде неинтересно, но начинаешь вливаться и остаешься в этом.

Александр пошел по стопам отца-агронома. Сам он из Брестского региона, на могилевское сельхозпредприятие попал на практику. Понравилось, решил остаться. На новое место переманил и невесту, тоже агронома. Сейчас Юлиана уже в статусе жены помогает мужу на зернотоке.

Юлиана Стрелюк, бригадир производственной бригады сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Нам дали трехкомнатный дом. Хозяйство завести некогда. Я не знаю, как успевают люди, которые прожили всю жизнь. У них тоже и хозяйство дома, но мы пока не задумывались даже об этом. Молодая семья не скрывает: усталость есть, но приятная. Растить хлеб – дело благородное, да и в деревенской жизни есть свои плюсы. Но познакомиться с ними поближе готовы не все. Утолить кадровый голод в отрасли АПК пока не удается.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы привлекать новые кадры в сельское хозяйство, предприятие активно строит жилье для своих работников. Вот такой дом, рядом хозпостройка. В шаговой доступности детский сад и магазин.

Иван Шкурганов, директор сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Мы строим жилье, надеемся, что к нам придут. У нас высокие показатели, у нас высокий уровень труда, у нас высокая зарплата, но все равно ряд каких-то вакансий остается незакрытым. На данный момент мы ищем хорошего осеменатора. Нам нужен хороший осеменатор. Мы готовы платить хорошую зарплату. Тяжело найти человека.

– Дом тоже для осеменатора?

– Если нужно – да.