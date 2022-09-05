Прямой эфир

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области

05 сентября 2022 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодо не зелено. В Могилевском районе золотые горы нынешнего урожая доверили молодому специалисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Стрелюк в свои 23 года оказался самым юным заведующим зернотоком в регионе, где с середины лета работа кипит круглосуточно и безостановочно.

С человеком труда пообщалась наш корреспондент Юлия Мычка.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-1

Эти четыре бункера почти полностью заполнены «золотом». И для Александра Стрелюка, самого молодого в Могилевской области заведующего зернотоком, такое сравнение не игра слов. На элеваторе за качество отвечают сотни датчиков. На каждом зернышке хоть пробу ставь. Сейчас здесь хранится почти 8 тысяч тонн, а это больше половины всего урожая зерновых хозяйства. Намолоченные «золотые горы» не побоялись доверить молодому специалисту. В выпускнике Горецкой сельхозакадемии рассмотрели живой интерес к выбранной профессии.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-4

Александр Стрелюк, заведующий зернотоком сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Зову людей, пускай идут, учатся. Может, понравится. Может, поначалу будет считаться: «Ой, может, неинтересно мне». Со временем начинаешь вникать и интересно становится. Это как книгу читаешь. Начинаешь – вроде неинтересно, но начинаешь вливаться и остаешься в этом.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-7

Александр пошел по стопам отца-агронома. Сам он из Брестского региона, на могилевское сельхозпредприятие попал на практику. Понравилось, решил остаться. На новое место переманил и невесту, тоже агронома. Сейчас Юлиана уже в статусе жены помогает мужу на зернотоке.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-10

Юлиана Стрелюк, бригадир производственной бригады сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Нам дали трехкомнатный дом. Хозяйство завести некогда. Я не знаю, как успевают люди, которые прожили всю жизнь. У них тоже и хозяйство дома, но мы пока не задумывались даже об этом.

Молодая семья не скрывает: усталость есть, но приятная. Растить хлеб – дело благородное, да и в деревенской жизни есть свои плюсы. Но познакомиться с ними поближе готовы не все. Утолить кадровый голод в отрасли АПК пока не удается.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Чтобы привлекать новые кадры в сельское хозяйство, предприятие активно строит жилье для своих работников. Вот такой дом, рядом хозпостройка. В шаговой доступности детский сад и магазин.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-16

Иван Шкурганов, директор сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Мы строим жилье, надеемся, что к нам придут. У нас высокие показатели, у нас высокий уровень труда, у нас высокая зарплата, но все равно ряд каких-то вакансий остается незакрытым. На данный момент мы ищем хорошего осеменатора. Нам нужен хороший осеменатор. Мы готовы платить хорошую зарплату. Тяжело найти человека.
Дом тоже для осеменатора?
Если нужно да.

«Начинаешь вливаться и остаёшься». История самого молодого заведующего зернотоком в Могилёвской области-19

Сейчас в агрогородке Вендорож для новых специалистов строят сразу два двухквартирных дома. Еще два похожих коттеджа появятся в соседней деревне Заводская Слобода, где сельхозпредприятие активно развивает животноводство.

# Молодые специалисты # общество # Иван Шкурганов # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?
05 сентября 2022 18:21

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?

Почему национальная история должна быть выше международной? Ответил доцент истфака БГУ
05 сентября 2022 18:17

Почему национальная история должна быть выше международной? Ответил доцент истфака БГУ

Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки
05 сентября 2022 18:11

Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки