Начался рабочий визит Лукашенко в Россию

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москву белорусский лидер прибыл по личному приглашению Владимира Путина. На сегодня, 8 мая, запланирована встреча двух президентов. Главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Отношения Беларуси и России продвигаются в позитивном ключе. Экономика по-прежнему остается определяющей в союзном строительстве.

О том, как обстоят дела в торговле между нашими странами, журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России. По словам Юрия Силеверстова, несмотря на рекордный 2025 год, когда товарооборот достиг 54 миллиардов долларов, сейчас производителям приходится адаптироваться к новым финансовым условиям и жесткой конкуренции на рынке.