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Начался рабочий визит Лукашенко в Россию

08 мая 2026 10:32
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Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался рабочий визит Лукашенко в Россию-2

В Москву белорусский лидер прибыл по личному приглашению Владимира Путина. На сегодня, 8 мая, запланирована встреча двух президентов. Главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Отношения Беларуси и России продвигаются в позитивном ключе. Экономика по-прежнему остается определяющей в союзном строительстве. 

О том, как обстоят дела в торговле между нашими странами, журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России. По словам Юрия Силеверстова, несмотря на рекордный 2025 год, когда товарооборот достиг 54 миллиардов долларов, сейчас производителям приходится адаптироваться к новым финансовым условиям и жесткой конкуренции на рынке.

Начался рабочий визит Лукашенко в Россию-4

Завтра, 9 Мая, Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # День Победы

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