ГПК: въезда в ЕС ожидают около 130 легковушек

Въезда на территорию Европейского союза ожидают порядка 130 легковых авто. Об этом информирует официальный Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Ведомство сообщает, что по данным за 10.00 перед ПП «Тересполь» (с белорусской стороны – «Брест») находятся более 30 легковых машин и 4 автобуса. Перед ПП «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны – «Брузги») в очереди на въезд в Польшу стоят 35 легковушек. Представители сопредельных погранпереходов в течение суток пропустили 31% транспорта.

С целью въезда в Литву перед ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») стоят 40 автомобилей, перед ПП «Шальчининкай» (с белорусской стороны – «Бенякони») – порядка 20. Литовская сторона за сутки приняла из Беларуси 63% и 58% легковых автомобилей от нормы соответственно.

Очереди грузовиков на границе с ЕС не зафиксированы.

