Из-за критической нехватки воды жителей Тегерана могут эвакуировать

Катастрофическая ситуация в иранской столице. Жителей Тегерана могут эвакуировать из города. Произойдет это в случае нехватки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за засухи основной источник питьевой воды города – водохранилище Амир Кабир – практически опустело. Сейчас там содержится лишь 8 % от общего объема. Этого количества Тегерану хватит всего на две недели.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

До того момента пока не пойдет дождь мы вынуждены ограничивать подачу воды в нескольких районах Тегерана. Нормирование воды уже практиковалось летом. Однако если осадков до конца ноября так и не выпадет, то мы будем вынуждены начать эвакуацию столицы.

За последние пять лет в Иране наблюдается снижение уровня осадков. Практически полное отсутствие дождей весной и летом привело к тому, что процесс засухи практически необратим. Причем кризис водных ресурсов в стране охватывает не только водохранилища, но и болота, а также истощенные подземные водоносные слои.