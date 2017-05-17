Минобразования: в школах с 8 утра будет организована работа педагогического коллектива

Новости Беларуси. Новый график учебного дня начали обсуждать в школах. С 1 сентября уроки будут начинаться с 9 утра. Учебные заведения, работающие в две смены, могут сами определиться со временем. У них два варианта: начинать занятия в 8.30 или в 9.00. При этом родители смогут приводить детей и к 8 утра. С ними будут заниматься педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Работа школы будет организована по-прежнему с 8 утра и до 19.30 в зависимости от специфики учреждения образования. Хочу заранее успокоить родителей, которые, уходя на работу, волнуются о том, что не смогут ребенка отправить в школу. Ребенок не будет предоставлен сам себе. Будет организована работа педагогического коллектива. Это будет дежурный учитель, социальный педагог, психолог, учитель физкультуры.

В соответствии с требованиями СанПиНа оптимальным для начала организации учебного процесса является 9 утра.