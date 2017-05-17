«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино

Новости Беларуси. Зуб даю! Стоматологи Минщины выясняли, кто лучший, во время специального конкурса. Профессиональное соревнование прошло на базе Жодинской стоматологической поликлиники. И не случайно:

учреждение здравоохранения отмечает юбилей и в 2017 году обзавелось новым оборудованием.

Так что показать свое мастерство было на чем. И пациенты – самые что ни на есть настоящие, с реальными проблемами. 6 врачей-ортопедов должны были за два часа провести диагностику и лечение.