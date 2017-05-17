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«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино

17 мая 2017 14:48
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Новости Беларуси. Зуб даю! Стоматологи Минщины выясняли, кто лучший, во время специального конкурса. Профессиональное соревнование прошло на базе Жодинской стоматологической поликлиники. И не случайно:

учреждение здравоохранения отмечает юбилей и в 2017 году обзавелось новым оборудованием.

Так что показать свое мастерство было на чем. И пациенты – самые что ни на есть настоящие, с реальными проблемами. 6 врачей-ортопедов должны были за два часа провести диагностику и лечение.

Лучшими стали врачи Солигорска, Борисова и Жодино.

«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино-1

Дмитрий Понамарев, врач-стоматолог Столбцовской центральной районной больницы:
Раньше в таких конкурсах не участвовали. Интересно попробовать.

«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино-3

Ефрем Мехович, врач-стоматолог Жодинской центральной районной больницы:
Мы работаем в таком режиме каждый день,

работаем с людьми, поэтому нам это абсолютно не ново.

Николай Полонейчик, заведующий кафедры общей стоматологии Белорусского государственного медицинского университета:
Вы посмотрите на возраст участников. Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы,

а сегодня они признаны лучшими в тех поликлиниках, которые сегодня представляют.

Поэтому уровень подготовки достаточно высокий.

«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино-6

Олег Живаев, главный врач Минской областной стоматологической поликлиники:
Можно сказать, что это хорошая тенденция, которая определяет не только уровень знаний и умения наших врачей,

но и стимулирует всех врачей в области для развития современных технологий

Оценивало профессиональное мастерство коллег специальное жюри, в составе его были врачи высшей категории, преподаватели медуниверситета. А республиканский финал конкурса пройдет осенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Медицина # Фотофакт # Дмитрий Понамарев # Ефрем Мехович # Николай Полонейчик # Олег Живаев

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