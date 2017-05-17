Продукты питания, одежда, обувь и парфюм: чем порадовала жителей Слуцка Республиканская выставка товаров?

Новости Беларуси. А в Слуцке жители поспешили на базар. В райцентре открылась Республиканская выставка, товары на которую привезли 50 участников, государственных и частных предприятий.

Эта ярмарка – крупнейшиая за последние 3 года. Приобрести можно если не все, то почти все. Продукты питания, одежда, обувь, косметику-парфюм.