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Продукты питания, одежда, обувь и парфюм: чем порадовала жителей Слуцка Республиканская выставка товаров?

17 мая 2017 16:33
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Новости Беларуси. А в Слуцке жители поспешили на базар. В райцентре открылась Республиканская выставка, товары на которую привезли 50 участников, государственных и частных предприятий.

Продукты питания, одежда, обувь и парфюм: чем порадовала жителей Слуцка Республиканская выставка товаров? -1

Эта ярмарка – крупнейшиая за последние 3 года. Приобрести можно если не все, то почти все. Продукты питания, одежда, обувь, косметику-парфюм.

К слову, республиканская ярмарка «проедет» по всей области.

Следующий пункт после Слуцке - Столбцы. Там покупателей ждут 31 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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