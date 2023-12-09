Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря

По предварительным прогнозам синоптиков, начало недели мы встретим потеплением до 0...+2 °C и осадками в смешанной фазе, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ситуацию усугубит также температурный показатель в ночные часы – он будет со знаком минус от 1 до 7 градусов ниже нуля. Это спровоцирует гололед в утренние часы. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах отметки -1...+1 °C. Максимальное количество осадков ожидается во вторник и среду, 12 и 13 декабря.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.