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Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря

09 декабря 2023 15:09
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По предварительным прогнозам синоптиков, начало недели мы встретим потеплением до 0...+2 °C и осадками в смешанной фазе, рассказали в программе «Плюс-минус».

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-1

Ситуацию усугубит также температурный показатель в ночные часы – он будет со знаком минус от 1 до 7 градусов ниже нуля. Это спровоцирует гололед в утренние часы. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах отметки -1...+1 °C. Максимальное количество осадков ожидается во вторник и среду, 12 и 13 декабря.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-4

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-6

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-8

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-10

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-12

Начало недели встретим потеплением. Прогноз погоды на вторую декаду декабря-14

В Париже дождь, в Софии солнце. Прогноз погоды на неделю в Европе здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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