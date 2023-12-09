Как запахи влияют на наше настроение и здоровье? Поговорили с ароматерапевтом

Чем пахнет Новый год? Скажем сразу же: хвоей, мандаринами и, конечно же, бенгальскими огнями. А чем пахнет зима, весна, а счастье чем пахнет? И между тем, сегодня свой аромат можно просто купить. Или организовать самостоятельно. На полках магазинов и в аптеках можно встретить большое разнообразие всевозможных эфирных масел. Однако это не просто запах во флаконе. Сегодня разберемся, кому можно навредить этим самым запахом, а кому будет большая польза.

Александра Кожина, ароматерапевт:

Любые цитрусы поднимают настроение. В принципе, у нас очень часто цитрусы не потому, что Новый год радость нам приносит. А потому, что они приносят действительно подъем настроения. Это и лимоны, и апельсины, туда же пойдут мандарины. Мандарины также очень хорошо проявляют себя для здоровья желудочно-кишечного тракта. Поэтому они делают хорошо не только для нашего настроения, но и для нашего желудка.

Аромаладошки. Как быстро и просто поднять себе настроение с помощью запахов?

Александра Кожина:

Важный момент, который надо разобрать, что мы можем использовать разными способами масла. Основных способа три. Первый вариант – это как раз сама ароматерапия, когда мы вдыхаем ароматы с помощью, например, аромаладошек. Берем масло, растираем в ладошках. Прикладываем руки к носу и делаем несколько вдохов. Это называется аромаладошки.

Ароматерапия – что это такое?