Как запахи влияют на наше настроение и здоровье? Поговорили с ароматерапевтом
Чем пахнет Новый год? Скажем сразу же: хвоей, мандаринами и, конечно же, бенгальскими огнями. А чем пахнет зима, весна, а счастье чем пахнет? И между тем, сегодня свой аромат можно просто купить. Или организовать самостоятельно. На полках магазинов и в аптеках можно встретить большое разнообразие всевозможных эфирных масел. Однако это не просто запах во флаконе. Сегодня разберемся, кому можно навредить этим самым запахом, а кому будет большая польза.
Как правильно разобраться в ароматерапии? Как правильно выбрать душистые лекарства? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александра Кожина, ароматерапевт.
На что влияет мандариновое масло?
Александра Кожина, ароматерапевт:
Любые цитрусы поднимают настроение. В принципе, у нас очень часто цитрусы не потому, что Новый год радость нам приносит. А потому, что они приносят действительно подъем настроения. Это и лимоны, и апельсины, туда же пойдут мандарины. Мандарины также очень хорошо проявляют себя для здоровья желудочно-кишечного тракта. Поэтому они делают хорошо не только для нашего настроения, но и для нашего желудка.
Аромаладошки. Как быстро и просто поднять себе настроение с помощью запахов?
Александра Кожина:
Важный момент, который надо разобрать, что мы можем использовать разными способами масла. Основных способа три. Первый вариант – это как раз сама ароматерапия, когда мы вдыхаем ароматы с помощью, например, аромаладошек. Берем масло, растираем в ладошках. Прикладываем руки к носу и делаем несколько вдохов. Это называется аромаладошки.
Ароматерапия – что это такое?
Александра Кожина:
Это наука о маслах и наука об использовании масел. И как раз я продолжу с методами использования. Эфирные масла как мы можем использовать? Вдыхаем аромат. Также мы можем наносить их на тело. Но здесь надо быть аккуратным. Надо знать все тонкости использования масел, так как есть горячие масла, которые могут оставлять ожоги, если в чистом виде наносить. Или же, например, цитрусы – сейчас зима, это не опасно. Если бы в летнее время мы наносили на кожу, повышается очень сильно фоточувствительность. И могут оставаться пятна на коже, если мы выходим. И третий способ – это уже внутренний прием. Но здесь еще больше будет разных моментов и сложностей. Так, должны быть масла терапевтического класса. Должны быть масла действительно качественные. И надо знать, как их использовать, кому можно, кому нельзя.
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