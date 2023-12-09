Жёны послов и дипломатов провели предновогоднюю благотворительную ярмарку

Ощутить национальный колорит разных стран и исполнить мечты самых маленьких белорусов. Женский клуб жен послов и дипломатов проводит традиционную предновогоднюю благотворительную ярмарку. В этом году марафон добра и милосердия развернулся во Дворце культуры МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативу поддержали представительницы более 30 государств. Для гостей они подготовили национальные блюда, сладости и сувениры ручной работы. Познакомиться с традициями разных государств приехали воспитанники детских домов. Для них на ярмарке подготовили не только праздничный концерт, но и «елку добра». На ней ребята оставляли свои послания Деду Морозу. Каждый желающий мог снять открытку и подарить радость тому, кто этого так ждет.

Софья Дарова, глава международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:

Знаковое событие, очень много новинок, великолепная концертная программа с известными исполнителями Беларуси, а также представителями диаспор различных стран. Сегодня присутствует большое количество посольств, представлены здесь со своей продукцией, сувенирами.