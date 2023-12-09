Стали известны победители премии «Народная марка»

В Минске объявлены победители престижной премии потребительского признания «Народная марка». Лучшие бренды определили путем онлайн-голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой традиции в Беларуси уже более 10 лет. Премия одна из самых статусных для производителей, поскольку является настоящим символом народной любви и доверия. Профессиональным жюри выступают только потребители. Именно они решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус. Причем в анкетах голосования нет вариантов ответов. В каждой из категорий предлагалось ответить только на один вопрос: «Какую марку вы считаете лучшей в своей категории, отдаете предпочтение и готовы рекомендовать?»

Алена Устинович, председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси:

В каждой категории жители нашей страны с удовольствием отвечают, поддерживают своих любимых производителей. И что мне приятно осознавать, что каждый год предпочтение отдается нашим белорусским товаропроизводителям. Вопрос открытый, можно называть и зарубежные бренды. Но более чем в 90 % это белорусские производители.