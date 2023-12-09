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Стали известны победители премии «Народная марка»

09 декабря 2023 13:46
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В Минске объявлены победители престижной премии потребительского признания «Народная марка». Лучшие бренды определили путем онлайн-голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны победители премии «Народная марка»-1

Этой традиции в Беларуси уже более 10 лет. Премия одна из самых статусных для производителей, поскольку является настоящим символом народной любви и доверия. Профессиональным жюри выступают только потребители. Именно они решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус. Причем в анкетах голосования нет вариантов ответов. В каждой из категорий предлагалось ответить только на один вопрос: «Какую марку вы считаете лучшей в своей категории, отдаете предпочтение и готовы рекомендовать?»

Стали известны победители премии «Народная марка»-4

Алена Устинович, председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси:
В каждой категории жители нашей страны с удовольствием отвечают, поддерживают своих любимых производителей. И что мне приятно осознавать, что каждый год предпочтение отдается нашим белорусским товаропроизводителям. Вопрос открытый, можно называть и зарубежные бренды. Но более чем в 90 % это белорусские производители.

Стали известны победители премии «Народная марка»-7

Участие в голосовании приняли более 300 тысяч покупателей. Примечательно, что некоторые производители завоевали сердца потребителей сразу в нескольких категориях.

# Конкурс # общество # Алена Устинович # Фотофакт

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