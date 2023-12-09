В Париже дождь, в Софии солнце. Прогноз погоды на неделю в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Хмурая погода и снег ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до + 6 °C выше нуля. Жителей Рима порадует преимущественно ясная малооблачная погода и до +14 °C. Пасмурно и до +11 °C в Мадриде.
В столице Болгарии сохранится ясная с переменной облачностью погода. В Софии отметка термометра поднимется до +6 °C. В Анкаре также появится солнце, воздух прогреется до +6 °C. Пасмурно и до +13 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда морозных дней, там до -3 °C в дневное время суток. -3 °C. До +2 °C поднимется температура воздуха в Варшаве. -2 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве до -14 °C, погода при этом будет отмечена пасмурной, но без существенных осадков.
Прогноз погоды на вторую декаду декабря в Беларуси здесь.