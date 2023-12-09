В Париже дождь, в Софии солнце. Прогноз погоды на неделю в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Хмурая погода и снег ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до + 6 °C выше нуля. Жителей Рима порадует преимущественно ясная малооблачная погода и до +14 °C. Пасмурно и до +11 °C в Мадриде.

В столице Болгарии сохранится ясная с переменной облачностью погода. В Софии отметка термометра поднимется до +6 °C. В Анкаре также появится солнце, воздух прогреется до +6 °C. Пасмурно и до +13 °C в Афинах.