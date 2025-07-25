Израиль и Сирия впервые за четверть века провели переговоры на высоком уровне. Встреча, прошедшая в Париже при посредничестве США, длилась четыре часа. Израильскую делегацию возглавил министр стратегического планирования Рон Дермер, сирийскую – глава МИД переходного правительства Асаад аш-Шейбани, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель переговоров – снижение напряженности и достижение безопасности на юге Сирии. Отмечается, что за последние месяцы Израиль и Сирия уже провели несколько встреч. Однако стороны все равно обменивались ударами. Совсем недавно под огонь попали Дамаск и провинция Хомс. Министр обороны Израиля ранее заявил, что военные действия продолжатся, если сирийская армия не покинет южные районы страны. Впрочем, Сирия уже заявила о введении режима прекращения огня в южной провинции в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.