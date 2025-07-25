Ни один пожар не останется незамеченным! Побывали в центре управления и реагирования МЧС – вот что внутри

Пожарная безопасность в жаркий сезон – это вопрос, который требует особого внимания и строгого соблюдения правил. В летнее время риск возникновения и быстрого распространения пожаров существенно возрастает.

Владислав Василевский, старший инженер отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

С начала года было зафиксировано около 6 тысяч пожаров в природных экосистемах, львиная доля из которых – более 5 тысяч – это пожары травы и кустарников. С начала летнего периода наблюдается снижение. Количество пожаров в природных экосистемах составляет чуть более 200. Этому, конечно же, способствовала погода. Обилие осадков в виде дождя, соответственно, земля более влажная, и от этого количество пожаров уменьшается.

Республиканский центр управления и реагирования МЧС – это ключевой элемент спасательной службы Беларуси, которая стоит на страже жизни и здоровья белорусов. Его специалисты – первые, кто принимают сигналы бедствия, мгновенно реагируют и координируют действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Использование передовых систем мониторинга также позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию по всей территории страны и оперативно оценивать масштабы происшествия.

Владислав Василевский:

На данный момент мы находимся в зале оперативного управления, где на круглосуточной основе происходит информационное взаимодействие как с областными управлениями по чрезвычайным ситуациям, так и с государственными органами. Также производится в режиме реального времени прогнозирование обстановки в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие с международными организациями в случае поступления сообщений от них.