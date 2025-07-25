Бережливость, благодарность, человечность – психолог Дзиодзина про отношение Лукашенко к природе

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Отношения человека с природой формировались с давних времен, когда в поисках пропитания люди начали приспосабливаться к тем условиям, что их окружали. Природа была источником пищи, воды и укрытия. Со временем люди открыли охоту, а чуть позже – животноводство. Понимая то, что в земле может что-то расти, человек начал выращивать. Так в культуру многих народов вошла благодарность природе. А это особое чувство перешло в бережность. И чем аккуратнее человек прибегал к природным ресурсам, тем больше от них получал взамен. Подобный формат отношений плотно вошел в культуру разных народов мира.
Сегодня в качестве основных направляющих в кооперации человека с природой выступает правительство стран, часть из них продолжают быть благодарными за все те блага, что можно получить с учетом природных ресурсов, погодных условий и специфики геоположения. Если говорить о Беларуси, то это страна, что продолжает активно развивать аграрно-промышленный комплекс. Условия позволяют выращивать, разводить скот, а технологический процесс современности – перерабатывать и развивать сельскохозяйственный сектор.
Отношение Президента Беларуси Александра Лукашенко к природе – посевным и уборочным, коровам, телятам, их содержанию – также имеет свою специфику: бережность, уважение, благодарность и, что самое главное, человечность. О ней глава государства регулярно напоминает чиновникам, руководству аграрно-промышленных комплексов, их сотрудникам, белорусам. Чтобы и наш народ не перестал ценить то, что дается природой.
Алена Дзиодзина:
Почему на данный момент этот аспект представляет важность? Несмотря на то, что отношения человека с природой предельно понятны, тенденции общества по всему миру демонстрируют склонность людей не забывать про благодарность и бережность к тем благам, что дает природа. И в культуру потребления входят такие тенденции, как относиться к внешним дарам с небрежностью, воспринимать блага как должное, переставать ценить то хорошее, что дает мир. Нередко эти тенденции переходят в падеж скота, потерю урожая, небрежное отношение к содержанию животных, сельскохозяйственной технике.
Ведь социальная психология такова, что общественность неизбежно нуждается в том, что кто-то станет лидировать и задавать тон, иначе мир превратится в хаос. Кто-то должен напоминать про бережность, кто-то должен напоминать людям про человечность, увы. Хорошая новость в том, что понятие человечности лидера и понимание связи человека с природой не перешло в разряды фантастики.
Накануне Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в Смолевичском районе Минской области, где в очередной раз напомнил о недопустимости падежа животных: «Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду», – напоминал Президент про тех самых коров и телят, которым важны условия содержания и которые человеческий фактор мог бы забыть. Потому что к живым существам и ко всем природным дарам важно относиться по-человечески, потому как в противном случае неизбежность ужесточения общества к миру зачастую ведет людей к хаосу. Мировой опыт уже не раз об этом доказывал.