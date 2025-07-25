Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Отношения человека с природой формировались с давних времен, когда в поисках пропитания люди начали приспосабливаться к тем условиям, что их окружали. Природа была источником пищи, воды и укрытия. Со временем люди открыли охоту, а чуть позже – животноводство. Понимая то, что в земле может что-то расти, человек начал выращивать. Так в культуру многих народов вошла благодарность природе. А это особое чувство перешло в бережность. И чем аккуратнее человек прибегал к природным ресурсам, тем больше от них получал взамен. Подобный формат отношений плотно вошел в культуру разных народов мира.

Сегодня в качестве основных направляющих в кооперации человека с природой выступает правительство стран, часть из них продолжают быть благодарными за все те блага, что можно получить с учетом природных ресурсов, погодных условий и специфики геоположения. Если говорить о Беларуси, то это страна, что продолжает активно развивать аграрно-промышленный комплекс. Условия позволяют выращивать, разводить скот, а технологический процесс современности – перерабатывать и развивать сельскохозяйственный сектор.

Отношение Президента Беларуси Александра Лукашенко к природе – посевным и уборочным, коровам, телятам, их содержанию – также имеет свою специфику: бережность, уважение, благодарность и, что самое главное, человечность. О ней глава государства регулярно напоминает чиновникам, руководству аграрно-промышленных комплексов, их сотрудникам, белорусам. Чтобы и наш народ не перестал ценить то, что дается природой.