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Трамп намерен указом очистить улицы США от наркоманов и бездомных

25 июля 2025 08:30
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Трамп намерен указом очистить улицы США от наркоманов и бездомных-0

Американский президент Дональд Трамп собирается подписать указ, упрощающий органам власти переселять бездомных с улиц в центры реабилитации. Об этом пишет РИА Новости.

Документ дает указание генеральному прокурору Пэм Бонди снять правовые ограничения, не позволяющие штатам и городским властям удалять бездомных из общественных мест.

Приказ также предполагает приоритетное финансирование регионов, где запрещены уличное употребление наркотиков, создание палаточных лагерей и проживание в общественных местах.

Эта инициатива связана с решением Верховного суда, разрешившим штрафовать бездомных за ночлег на улицах.

По данным на январь 2024 года, число бездомных в США превысило 771 000 человек – рекордный рост за год.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Новости США # политика США

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