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В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года

25 августа 2020 16:01
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Новости Беларуси. Около 300 семей из Слуцка в 2020 году решат квартирный вопрос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года-1

В современном микрорайоне Чехова готовится к сдаче третья очередь строительства. Эта часть города развивается активнее всего. Два дома уже ввели в эксплуатацию в первом полугодии, до конца года сдадут еще четыре многоэтажки. Суммарно это более 300 квартир. Ключи получат молодые родители, а также горожане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Еще 200 квартир появится через год.

В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года-4

Игорь Родионов, начальник управления капитального строительства Слуцкого района:
В третьей очереди мы полностью выполнили работы по внеплощадочным сетям. Вы видите, улицу Зеленую привели в порядок, улицу Магистральную, улицу Чехова. Также, помимо всего прочего, сейчас ведутся работы по распределительной инфраструктуре, и в плане 2020 и 2021 годов проектирование и строительство детского сада и начальной школы (на 120 мест детский садик, на 160 школа) прямо среди домов.

В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года-7

Общий проект микрорайона – это 28 жилых домов. Квартиры здесь получат около 6 000 человек. Параллельно в городе уделяют внимание другим участкам. Еще один микрорайон планируют построить напротив мотобольного стадиона. Также в перспективе появление индивидуальной застройки на 180 коттеджей. Спрос на усадьбы в Слуцке огромный.

# Строительство # общество # Игорь Родионов # Фотофакт

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