В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года

Новости Беларуси. Около 300 семей из Слуцка в 2020 году решат квартирный вопрос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В современном микрорайоне Чехова готовится к сдаче третья очередь строительства. Эта часть города развивается активнее всего. Два дома уже ввели в эксплуатацию в первом полугодии, до конца года сдадут еще четыре многоэтажки. Суммарно это более 300 квартир. Ключи получат молодые родители, а также горожане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Еще 200 квартир появится через год.

Игорь Родионов, начальник управления капитального строительства Слуцкого района:

В третьей очереди мы полностью выполнили работы по внеплощадочным сетям. Вы видите, улицу Зеленую привели в порядок, улицу Магистральную, улицу Чехова. Также, помимо всего прочего, сейчас ведутся работы по распределительной инфраструктуре, и в плане 2020 и 2021 годов – проектирование и строительство детского сада и начальной школы (на 120 мест детский садик, на 160 – школа) прямо среди домов.