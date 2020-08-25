«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке

Новости Беларуси. Куда переселяли людей из-за строительства водохранилища в Вилейке, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вилейское водохранилище считается самым большим искусственным водоемом в Беларуси. Его построили за пять лет почти две тысячи рабочих. Эти красивейшие места – гордость жителей района. Вот только ради строительства Вилейско-Минской водной системы было вырублено 3 300 гектаров леса. И пострадали не только деревья. 9 отселенных деревень и 2 тысячи перенесенных могил в Вилейском районе – такова цена крупнейшего гидротехнического сооружения.

Вероника Сайко, корреспондент:

У любой масштабной стройки есть и обратная сторона медали. Так, из-за Вилейско-Минской водной системы были затоплены 9 деревень. Десяткам местных жителей пришлось оставить свои дома и навсегда уехать с родной земли.

Одной из таких деревень стали Малмыги. Двести местных жителей вынуждены были уехать. Взамен предоставляли квартиры в Кривом Селе. Можно было получить и денежную компенсацию, чтобы в дальнейшем построить дом. Многие, выбрав материальную помощь, переехали в Чижевичи. Там до сих пор есть улица Малмыжская, где живут дети и внуки переселенцев. А вот тех, кто переезжал из Малмыг в зрелом возрасте, осталось совсем немного – всего четыре человека. Среди них – Леокардия Брониславовна Мороз. Ей было чуть больше 20 лет, когда началось строительство Вилейского водохранилища. Переезжать пришлось с маленьким сыном на руках. Конечно, покидать родительский дом, где все давно обустроено, не хотелось.

Леокардия Мороз, жительница деревни Чижевичи:

Никто не знал, что будет, как будет. В клубе было собрание, потом тянули номерки, где какой дом будет расположен. Кому-то хотелось в Кривое Село, а тут эти Чижевичи. Думаете, им было приятно, что на их землю нас выселяют, но так нужно, что же делать.

У Леокадии Брониславовны до сих пор хранятся семейные фотографии, сделанные в Малмыгах. Например, на этом снимке – муж нашей героини. Он работал электриком на Вилейском предприятии по эксплуатации насосных станций и гидросооружений. Мужчины не стало несколько лет назад.

К слову, на месте Малмыг теперь стоит памятный камень. Бывшие жители деревни установили его 17 лет назад. Они ежегодно собираются здесь на Сёмуху, так белорусы называют праздник Троицы, и День Петра и Павла.

Вероника Сайко:

Расскажите про своего дедушку, которому пришлось переселиться. Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Он не переселился, будем говорить так, он просто жил в деревне Сенище, но после войны он остался жить в Вилейке. Он вернулся из военного Минска и обустроился уже в Вилейке, хотя деревню Сенище отселили, она не затоплена, она находится на берегу водохранилища. Но в связи с тем, что есть возможность потопления берега, т. к. не все находятся в таком бетонном очаге, есть немного высоковатые берега, возможность его осыпания и потопления из-за близости воды было принято решение тоже отселить часть людей. Кто-то отселился в Вилейку, на сегодня у нас в Вилейке существует такой район Космонавтов, где жили семьи строителей, которые сюда приезжали, где и сегодня живет несколько поколений этих людей. Есть у нас такой микрорайон Волковщина, который когда-то был деревней, там тоже есть улица, где переселялись люди именно при строительстве Вилейского водохранилища из близлежащих деревень и мест, которые попали под затопление.

На выезде из Вилейки в сторону агрогородка Куренец есть еще один мемориал, посвященный исчезнувшим населенным пунктам. На камнях-памятниках нанесены названия 250 деревень, которых больше нет на карте района. Среди них и те самые затопленные села.

Оксана Черницина, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Мемориал выглядит в виде молекул ДНК. Молекула ДНК – это молекула вечности. Камней 13, они расположены в виде спирали, они символизируют 13 сельсоветов. Сейчас на территории Вилейского района находятся 11 сельсоветов. Это главный камень, который имеет вес 15 тонн.