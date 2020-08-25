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«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке

25 августа 2020 15:06
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Новости Беларуси. Куда переселяли людей из-за строительства водохранилища в Вилейке, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вилейское водохранилище считается самым большим искусственным водоемом в Беларуси. Его построили за пять лет почти две тысячи рабочих. Эти красивейшие места – гордость жителей района. Вот только ради строительства Вилейско-Минской водной системы было вырублено 3 300 гектаров леса. И пострадали не только деревья. 9 отселенных деревень и 2 тысячи перенесенных могил в Вилейском районе – такова цена крупнейшего гидротехнического сооружения.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -1

Вероника Сайко, корреспондент:
У любой масштабной стройки есть и обратная сторона медали. Так, из-за Вилейско-Минской водной системы были затоплены 9 деревень. Десяткам местных жителей пришлось оставить свои дома и навсегда уехать с родной земли.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -4

Одной из таких деревень стали Малмыги. Двести местных жителей вынуждены были уехать. Взамен предоставляли квартиры в Кривом Селе. Можно было получить и денежную компенсацию, чтобы в дальнейшем построить дом. Многие, выбрав материальную помощь, переехали в Чижевичи. Там до сих пор есть улица Малмыжская, где живут дети и внуки переселенцев. А вот тех, кто переезжал из Малмыг в зрелом возрасте, осталось совсем немного – всего четыре человека. Среди них – Леокардия Брониславовна Мороз. Ей было чуть больше 20 лет, когда началось строительство Вилейского водохранилища. Переезжать пришлось с маленьким сыном на руках. Конечно, покидать родительский дом, где все давно обустроено, не хотелось.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -7

Леокардия Мороз, жительница деревни Чижевичи:
Никто не знал, что будет, как будет. В клубе было собрание, потом тянули номерки, где какой дом будет расположен. Кому-то хотелось в Кривое Село, а тут эти Чижевичи. Думаете, им было приятно, что на их землю нас выселяют, но так нужно, что же делать.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -10

У Леокадии Брониславовны до сих пор хранятся семейные фотографии, сделанные в Малмыгах. Например, на этом снимке – муж нашей героини. Он работал электриком на Вилейском предприятии по эксплуатации насосных станций и гидросооружений. Мужчины не стало несколько лет назад.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -13

К слову, на месте Малмыг теперь стоит памятный камень. Бывшие жители деревни установили его 17 лет назад. Они ежегодно собираются здесь на Сёмуху, так белорусы называют праздник Троицы, и День Петра и Павла.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -16

Вероника Сайко:
Расскажите про своего дедушку, которому пришлось переселиться.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Он не переселился, будем говорить так, он просто жил в деревне Сенище, но после войны он остался жить в Вилейке. Он вернулся из военного Минска и обустроился уже в Вилейке, хотя деревню Сенище отселили, она не затоплена, она находится на берегу водохранилища. Но в связи с тем, что есть возможность потопления берега, т. к. не все находятся в таком бетонном очаге, есть немного высоковатые берега, возможность его осыпания и потопления из-за близости воды было принято решение тоже отселить часть людей. Кто-то отселился в Вилейку, на сегодня у нас в Вилейке существует такой район Космонавтов, где жили семьи строителей, которые сюда приезжали, где и сегодня живет несколько поколений этих людей. Есть у нас такой микрорайон Волковщина, который когда-то был деревней, там тоже есть улица, где переселялись люди именно при строительстве Вилейского водохранилища из близлежащих деревень и мест, которые попали под затопление.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -19

На выезде из Вилейки в сторону агрогородка Куренец есть еще один мемориал, посвященный исчезнувшим населенным пунктам. На камнях-памятниках нанесены названия 250 деревень, которых больше нет на карте района. Среди них и те самые затопленные села. 

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -22

Оксана Черницина, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Мемориал выглядит в виде молекул ДНК. Молекула ДНК – это молекула вечности. Камней 13, они расположены в виде спирали, они символизируют 13 сельсоветов. Сейчас на территории Вилейского района находятся 11 сельсоветов. Это главный камень, который имеет вес 15 тонн.

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке -25

Некоторые жители затопленных деревень уехали с родины за сотни километров. Есть те, кто осел в Москве или Сибири. Во время всесоюзной стройки переносили и кладбища. Более двух тысяч могил обрели новую прописку.

# Водоснабжение # общество # Вероника Сайко # Леокадия Мороз # Надежда Авдей # Оксана Черницина # Фотофакт # Строительство

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