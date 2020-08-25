Вот какая арт-инсталляция появилась возле ж/д вокзала в Минске

Новости Беларуси. Необычная арт-инсталляция появилась на диспетчерской станции «Дружная» рядом с выходом из метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычная арт-инсталляция появилась на диспетчерской станции «Дружная» рядом с выходом из метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед зданием железнодорожного вокзала можно увидеть два светодиодных дерева. Рядом с композициями сделаны круговые скамейки. Новый облик обрели и торговые ряды. Реконструкция территории завершится накануне открытия третьей ветки метро.