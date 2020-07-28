На какие товары распространяется временное ценовое регулирование

Мария Кронда, корреспондент: Продовольственная задачка: в моей корзине лежат продукты первой необходимости. Чай, кофе, мясо, молоко, хлеб, сахар, яблоки – практически на все эти товары сейчас введено ценовое регулирование. Временное госрегулирование цен может вводиться на социально значимые товары. Вопрос: какие именно?

Мы все вычислили за вас. Мясо и рыба, хлеб и молоко, яйца и мука, соль и сахар, крупы и макаронные изделия, и даже детское питание – для всех этих товаров министерство антимонопольного регулирования и торговли определило максимальные торговые надбавки, которых в обязательном порядке должны придерживаться все продавцы при формировании цены.

Весной этого года ценник на продукты подрос. Вследствие чего значительно расширился и перечень социально значимых товаров, цены на которые может регулировать МАРТ. Временное госрегулирование было введено сразу же и сохраняется до сих пор. К слову, разбежку цен некоторые покупатели даже не заметили.

Этой весной внезапно нахлынувшая волна пандемии вызвала повышенный спрос на некоторые продукты длительного хранения. Впрочем, дефицита, как и увеличения стоимости этих товаров, удалось избежать.

Елена Синельникова:

Действие регулирования на социально значимые товары продлено, прежде всего, данная мера направлена на предупреждение завышения цен, а также на обеспечение доступности данных товаров для населения.