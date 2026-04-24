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Началась большая командировка Президента Беларуси в Гомельскую область

24 апреля 2026 07:49
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Началась большая командировка Президента Беларуси в Гомельскую область. 24 апреля Александр Лукашенко работает в Мозырском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания главы государства – региональное развитие.

Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной кампании в Минской области.

Началась большая командировка Президента Беларуси в Гомельскую область-2

На примере предприятия «Мозырьтехсервис» широким составом участников будут обсуждены вопросы деятельности агросервисных организаций Беларуси, а также подготовки техники к полевым работам. Президент неоднократно подчеркивал, что такие структуры должны быть в каждом районе. Они обеспечивают ремонт современной сельхозтехники, обслуживание оборудования и помогают аграриям в период активных полевых работ.

Сегодня в системе объединения «Белагросервис» более 100 организаций. Это районные агросервисы, предприятия сельхозхимии, ремонтные заводы. В сельском хозяйстве страны используется более 200 тысяч единиц техники и оборудования. Ежегодно агросервисные предприятия проводят ремонт свыше 3 тысяч машин – от тракторов до комбайнов, а также двигателей и отдельных узлов.

Кроме того, сегодня глава государства проведет семинар-совещание по вопросам сервисного обслуживания, ремонта и восстановления сельскохозяйственной техники. В обсуждении примет участие широкий круг специалистов: губернаторы, помощники Президента, министры, руководители предприятий.

# Александр Лукашенко # Посевная кампания

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