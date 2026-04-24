В Могилеве 10-летняя девочка стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лжесотрудник «правоохранительных органов» позвонил ей в мессенджере и заявил, что ее маму могут «посадить». Чтобы «избежать последствий», ребенку приказали взять все сбережения из дома и передать их курьеру.
Испуганная школьница отдала семейный сейф – там было более 10 тысяч рублей в эквиваленте.
Когда я встретилась с курьером, он назвал кодовое слово, потом забрал сейф в пакете и ушел.
Теперь мошенники используют многоуровневые схемы. В МВД рассказали, как не попасться на уловки аферистов.
Евгений Бутько, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома:
Сыщики установили личность курьера. Им оказался 17-летний учащийся областного колледжа, которого также обманули злоумышленники. Сначала ему предложили поменять домофон и выманили паспортные данные, а затем угрожали тюремным заключением его матери. Чтобы избежать этого, подросток согласился выполнить задание мошенников. Полученный сейф он хранил по месту жительства, ожидая дальнейших указаний куратора. Правоохранители оперативно смогли предотвратить последующую передачу и изъяли всю сумму.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие участники схемы. Правоохранители напоминают: дети – легкая цель для мошенников. Аферисты все чаще запугивают подростков, заставляя отдавать семейные деньги или работать курьерами. Родителям важно регулярно объяснять: правоохранители не пишут в мессенджерах, а любые угрозы и требования денег – повод сразу прекратить разговор и рассказать о произошедшем взрослым.