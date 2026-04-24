В Могилеве 10-летняя девочка стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лжесотрудник «правоохранительных органов» позвонил ей в мессенджере и заявил, что ее маму могут «посадить». Чтобы «избежать последствий», ребенку приказали взять все сбережения из дома и передать их курьеру.

Испуганная школьница отдала семейный сейф – там было более 10 тысяч рублей в эквиваленте.