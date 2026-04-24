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Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания

24 апреля 2026 07:33
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В Беларуси началась масштабная весенняя кампания по профилактике бешенства среди диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия охватят обширные территории четырех областей – Брестской, Витебской, Гродненской и Минской, – общей площадью около 56 тысяч квадратных километров.

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания-2

Главный инструмент борьбы с опасной болезнью – специальные съедобные приманки с вакциной внутри. Их около миллиона четырехсот тысяч – именно столько доз планируют распределить с помощью авиации. Препарат замаскирован в брикетах с привлекательным для хищников запахом.

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания-4

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
После проведения вакцинации нами будет изучена эффективность вакцинации, то есть будет произведен отстрел лисицы на площади порядка где-то 100 гектар. Одну-две особи мы отстреляем и проверим как поедаемость данной вакцины, так и напряженность иммунитета. Для вакцинации используется наша белорусская вакцина. Она себя очень хорошо зарекомендовала.

Специалисты подчеркивают: не менее важно заботиться о безопасности домашних питомцев. Ежегодно вакцинировать от бешенства кошек, собак и других животных можно в ветклиниках по всей стране.

# Иван Смильгинь # Дикие животные

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