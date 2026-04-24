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В Белорусской государственной академии искусств ждут новых студентов

24 апреля 2026 07:35
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На стыке традиций и инноваций. В 2026 году кафедра декоративно-прикладного искусства Белорусской академии искусств откроет свои двери для 16 новых студентов – шесть из них поступят на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусской государственной академии искусств ждут новых студентов-2

Уникальность программы в том, что будущие мастера освоят не только классические техники, но и современные инструменты – искусственный интеллект и специализированные компьютерные программы. Уже с первого курса студенты получат возможность заявить о себе: их текстильные работы смогут представить на выставках, в том числе международных.

Олеся Иноземцева, заместитель директора Национального центра современных искусств:
На протяжении уже нескольких десятилетий просто идет бум интереса к текстилю, к потенциалу текстильного искусства и к той области, которую мы сейчас называем файбер-арт. В принципе, она уже доминирует на международных площадках, где представляются работы в текстильном искусстве.

Христина Высоцкая, художник по текстилю, преподаватель кафедры декоративно-прикладных искусств и костюма БГАИ:
Текстиль — это очень широкая история. Это и ткани, и домашний текстиль, текстиль для одежды, и прочее. И у нас отдельно очень сильное направление художественного текстиля, то есть это гобелены. Это качество, это инсталляции, арт-объекты, то, что может представлять нашу страну на выставках, на международных крупных форумах.

Кафедра существует более 60 лет и за это время заслужила репутацию уникальной образовательной площадки – все благодаря индивидуальному подходу к каждому студенту.

# Олеся Иноземцева # Центр современных искусств

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