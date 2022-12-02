Прямой эфир

Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию

02 декабря 2022 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Руслан Пеков из Дзержинска собирает уникальную коллекцию музыкальных инструментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию-1

В его фонде 110 экспонатов из разных стран. Кроме коллекционирования – сам пишет музыку. Может сыграть почти на каждом инструменте.  

С виртуозным исполнителем познакомилась Анна Куртасова.

Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию-4

В Дзержинском районном центре культуры и народного творчества работает уникальная выставка музыкальных инструментов. Все из личного фонда коллекционера Руслана Пекова. Хотя работа у него техническая, но в душе он творец и романтик.  

Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию-7

Руслан Пеков, коллекционер музыкальных инструментов:  
Вдохновение у меня из-за того, что в дом творчества ходил. Потом в музыкальную школу. С 15 лет начал собирать музыкальные инструменты. И духовые, и струнные, и барабанные. Разные. Полностью разные инструменты. Любого стиля, любого жанра.  

Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию-10

Подробности в видеоматериале.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Музыкальный инструмент # общество # Алла Балясова # Анна Куртасова # Руслан Пеков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очень большой ассортимент. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви
02 декабря 2022 15:08

Очень большой ассортимент. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви

Как Луна влияет на самочувствие человека? Вот что об этом говорят астрологи
02 декабря 2022 14:42

Как Луна влияет на самочувствие человека? Вот что об этом говорят астрологи

Парки снова в тренде. Как выбрать стильную зимнюю куртку?
02 декабря 2022 14:38

Парки снова в тренде. Как выбрать стильную зимнюю куртку?