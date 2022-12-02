Начал собирать музыкальные инструменты с 15 лет – сейчас их больше 100! Посмотрите на эту коллекцию

Новости Беларуси. Руслан Пеков из Дзержинска собирает уникальную коллекцию музыкальных инструментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Руслан Пеков из Дзержинска собирает уникальную коллекцию музыкальных инструментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В его фонде 110 экспонатов из разных стран. Кроме коллекционирования – сам пишет музыку. Может сыграть почти на каждом инструменте.
С виртуозным исполнителем познакомилась Анна Куртасова.
В Дзержинском районном центре культуры и народного творчества работает уникальная выставка музыкальных инструментов. Все из личного фонда коллекционера Руслана Пекова. Хотя работа у него техническая, но в душе он творец и романтик.
Руслан Пеков, коллекционер музыкальных инструментов:
Вдохновение у меня из-за того, что в дом творчества ходил. Потом в музыкальную школу. С 15 лет начал собирать музыкальные инструменты. И духовые, и струнные, и барабанные. Разные. Полностью разные инструменты. Любого стиля, любого жанра.
Подробности в видеоматериале.
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