Как Луна влияет на самочувствие человека? Вот что об этом говорят астрологи

Давно отмечают, что фазы луны тесно взаимосвязаны со здоровьем и настроением человека. Поговаривают, что даже дела, которые были запланированы вскоре после новолуния, успешно завершаются. Сегодня разберемся, как небесное светило влияет на человека.

Анастасия Рачковская, ведический астролог:

Луна очень сильно на самом деле влияет на человека, особенно подвержены все водные знаки лунному влиянию, потому что мы зависим от Луны. Но в целом, конечно, когда Луна только растет, то все люди бодры, веселы и полны энергии, запала. Луна, конечно, влияет на жидкости в организме. Это планета, которая управляет всеми водами на нашей Земле, соответственно, в организме это жидкости. Ну и, конечно, на психоэмоциональное состояние, потому что Луна отвечает у нас за эмоции и за то, как воспринимаем окружающую реальность.

Ольга Бочкова, астролог:

Говорят, что при лунном свете спать чуть-чуть сложнее, это подтверждает тот же лунатизм, когда взрослые люди, дети лет 12 подвержены этому периоду, когда при полнолунии взаимодействие начинает происходить до физической активности, сознание спит, а тело бодрствует. Длительность лунного цикла составляет 29 или 30 лунных суток. В течение каждого месяца она проходит последовательность четырех фаз, сначала находится в новолунии, затем в первой четверти, в полнолунии и в последней четверти. Анастасия Рачковская:

Когда Луна растущая, то здесь очень здорово начинать какие-то дела, которые требуют большого успеха, большого усердия, трудолюбия. И наоборот, на убывающую Луну начинать дела, которые нужно быстро решить, наводить порядки, упорядочивать какие-то старые дела, которые не завершены.

Ольга Бочкова:

Хотела бы попросить телезрителей сейчас взять листочек и ручку и прямо записать, запомнить, заучить, лунные сутки можно легко отследить в календаре, которые действительно благоприятны для всех начинаний, для всех событий, это такие сутки, как 6, 7, 12,16 лунные сутки, 24 и 28 лунные сутки.

Когда же Луна убывающая, то мы можем привлекать проблемы, за человеком наблюдается усталость, утомляемость, а также перепады настроения. Кроме того, астрологи выделяют и неблагоприятные сутки 9, 15, 19, 23, 29. В эти даты обыденные дела будут стопориться. Ольга Бочкова:

Если человек максимально эмоционально неустойчив, то лучше пользоваться темными шторами. Потому что они не будут пропускать лунный свет, соответственно, сон будет намного спокойнее, если у человека есть какие-то психические заболевания, беспокойства, лучше воздержаться от сна с открытыми шторами.