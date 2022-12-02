Как Луна влияет на самочувствие человека? Вот что об этом говорят астрологи

Давно отмечают, что фазы луны тесно взаимосвязаны со здоровьем и настроением человека. Поговаривают, что даже дела, которые были запланированы вскоре после новолуния, успешно завершаются. Сегодня разберемся, как небесное светило влияет на человека.
Давно отмечают, что фазы луны тесно взаимосвязаны со здоровьем и настроением человека. Поговаривают, что даже дела, которые были запланированы вскоре после новолуния, успешно завершаются. Сегодня разберемся, как небесное светило влияет на человека.
Анастасия Рачковская, ведический астролог:
Луна очень сильно на самом деле влияет на человека, особенно подвержены все водные знаки лунному влиянию, потому что мы зависим от Луны. Но в целом, конечно, когда Луна только растет, то все люди бодры, веселы и полны энергии, запала. Луна, конечно, влияет на жидкости в организме. Это планета, которая управляет всеми водами на нашей Земле, соответственно, в организме это жидкости. Ну и, конечно, на психоэмоциональное состояние, потому что Луна отвечает у нас за эмоции и за то, как воспринимаем окружающую реальность.
Ольга Бочкова, астролог:
Говорят, что при лунном свете спать чуть-чуть сложнее, это подтверждает тот же лунатизм, когда взрослые люди, дети лет 12 подвержены этому периоду, когда при полнолунии взаимодействие начинает происходить до физической активности, сознание спит, а тело бодрствует.
Длительность лунного цикла составляет 29 или 30 лунных суток. В течение каждого месяца она проходит последовательность четырех фаз, сначала находится в новолунии, затем в первой четверти, в полнолунии и в последней четверти.
Анастасия Рачковская:
Когда Луна растущая, то здесь очень здорово начинать какие-то дела, которые требуют большого успеха, большого усердия, трудолюбия. И наоборот, на убывающую Луну начинать дела, которые нужно быстро решить, наводить порядки, упорядочивать какие-то старые дела, которые не завершены.
Ольга Бочкова:
Хотела бы попросить телезрителей сейчас взять листочек и ручку и прямо записать, запомнить, заучить, лунные сутки можно легко отследить в календаре, которые действительно благоприятны для всех начинаний, для всех событий, это такие сутки, как 6, 7, 12,16 лунные сутки, 24 и 28 лунные сутки.
Когда же Луна убывающая, то мы можем привлекать проблемы, за человеком наблюдается усталость, утомляемость, а также перепады настроения. Кроме того, астрологи выделяют и неблагоприятные сутки 9, 15, 19, 23, 29. В эти даты обыденные дела будут стопориться.
Ольга Бочкова:
Если человек максимально эмоционально неустойчив, то лучше пользоваться темными шторами. Потому что они не будут пропускать лунный свет, соответственно, сон будет намного спокойнее, если у человека есть какие-то психические заболевания, беспокойства, лучше воздержаться от сна с открытыми шторами.
Анастасия Рачковская:
Я, наверное, хотела бы дать рекомендацию для людей, которые действительно очень эмоциональны, у которых очень переживательная Луна, рекомендую как можно чаще контактировать с водой, это может быть посещение бассейна, каких-то бань, саун, принятие даже душа дома или ванны с аромамаслами.
Одни ученые не только верят в то, что Луна влияет на людей, но и чувствуют это влияние на себе, другие же считают, что это все выдумки и Луна никак не может повлиять на нашу жизнь. Верить или нет – это выбор каждого.
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