Парки снова в тренде. Как выбрать стильную зимнюю куртку?

Застегиваем зимушку и выбираем пуховичок мечты. Снежным балом правит оверсайз. Берите на 2-3 размера больше. Не прогадаете. Обратите внимание на необычную простежку. Вертикальная здорово удлиняет силуэт и визуально делает меньше. Меховые вставки на рукавах и воротничке – и вы Герда из «Снежной королевы».

Анна Ботян, стилист:

Обязательно в этом сезоне присмотритесь к такой верхней одежде, как дубленка. Но с единственными отличиями от моделей, которые были в 2000-х и 90-х годах – это модель пальто. Важно, чтобы наша с вами дубленка была прямая. Лучше всего длина миди. Воротник у нас английский лацкан, остренький, это имитация пальто. Дубленку вы можете носить с любой вещью. Например, можно выбрать джинсы, платья, грубые ботинки или на каблуках сапоги, то есть дубленка – это та базовая вещь, которая легко впишется в ваш гардероб, будет смотреться очень стильно.

Дубленки-авиаторы – нашумевший тренд. С ними ваш полет будет стильным и комфортным. В фаворе контраст. Черные, бежевые, голубые с натуральным светлым мехом. Выбирайте в пару модные трикотажные костюмы, спортивные на флисе. Разбавляйте яркими шапками-ушанками. И никакие сугробы вам не страшны. Анна Ботян:

Еще одна верхняя одежда к нам возвращается – это парки. Единственное, я бы рекомендовала длину миди, парка очень удобна для повседневных образов кэжуал, спортивного стиля для прогулок на природу. У нее очень хорошая защита и пропитка от дождя, от влаги, внутри она хорошо утеплена, иногда бывают парки внутри с мехом, поэтому одежда очень теплая.

Если вы прошлой зимой не проснулись и не купили шубку-тедди, самое время. Мимимишный тренд стал базой. Только в 2023-м на подиумы вышли модели с удлиненным мехом. Главное – добавляйте огня акцентами. Платье миди со шляпкой. Яркие палаццо со спортивными бини. Миксуйте красиво и не бойтесь носить такую шубку с элегантными костюмами. Анна Ботян:

Еще самая модная верхняя одежда в этом сезоне – это шубы с принтом леопард. Важно, если вы не хотите, чтобы ваш образ был очень яркий, выбирайте не очень контрастный рисунок леопарда, как на нашей модели. Издалека он не будет так ярко виден. Если хочется поярче, то выбирайте рисунок более контрастный на фоне бежевом или белом. Такую шубку вы можете носить как с базовыми вещами в спортивной стилистике или, например, панамками или более элегантно, выбирая шляпу, выбирая сапоги. Не бойтесь шуб с искусственным мехом. На самом деле они очень технологичны, очень теплые. Важно, если это зимняя модель, чтобы в ней был утеплитель.