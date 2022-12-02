Очень большой ассортимент. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви

Ветер, снег и первые морозы – зима вступила в свои законные права. Подготовиться к холодам минчанам предлагает выставка-продажа обуви и верхней одежды.

В ассортименте более сотни моделей из натуральной и прессованной кожи. Сапоги, ботинки, туфли – всех размеров и на любой кошелек. В каждой паре продумано все до мелочей: комфортная колодка, мягкий и эластичный материал верха, чтобы обувь не натирала.

Вся обувь идет на комфорт для людей, которые имеют такие особенности стопы, как высокий взъем, широкое голенище, выпирающая косточка. Каждая пара обуви имеет анатомическую колодку и стельку, что позволяет снимать нагрузку с суставов и позвоночника при ходьбе, а также пропитку «Полифид», что препятствует промоканию в мокрую, сырую погоду.

Купила курточку себе, обувь. Качество хорошее. Девчонки приветливые, помогают.