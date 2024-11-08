Нацбиблиотека презентует более 20 редких изданий в рамках «Марафона единства»

Сильная и независимая Беларусь, которая объединяет сердца миллионов. Такой мы ее создаем и такой воспеваем в самом народном и культурном «Марафоне единства». Организаторы прокладывают новый маршрут в столицу белорусского Полесья – Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из старейших городов Беларуси на слиянии двух рек – Пины и Припяти – удивляет гостей насыщенной программой. Экспозиция музея белорусского Полесья, который недавно отметил вековой юбилей, пополнилась в эти дни уникальными экспонатами. Впервые в рамках «Марафона единства» Национальная библиотека Беларуси презентует более 20 редких изданий из собственного фонда, а также Дворца Независимости и Президентской библиотеки, которые в разные годы получал в дар Президент. Увидеть, прикоснуться, полистать и изучить – многие из этих экземпляров существуют в единичном тираже.

Анастасия Ильчук:

Самая необычная – это книга по хоккею, которая была подарена нашему Президенту. Она очень впечатлила меня своей массивностью, 7 килограмм, но я все равно смогла ее поднять. Очень интересно. Я думаю, что будет полезно почитать информацию, которая там находится. А в расписании этих молодых людей срочная замена. Не до лекций. В статусе лекторов «без галстуков» будущих педагогов и экскурсоводов ждали спикеры с громкими регалиями, но неформально – умница и красавица, депутат и руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич, политолог и директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, а также заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Темой «Нескучной Нелекции» стал выбор, а также его последствия в жизни каждого из нас.

Виктория Головач, учащаяся Пинского колледжа Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Формат безумно интересный. Очень приятно, что мы общаемся все наравне. Нет такого некомфортного состояния, ты сидишь и понимаешь, что к тебе обращаются как к будущему профессионалу, педагогу. Это очень приятно. Ты, конечно же, узнаешь какую-то новую информацию, задумываешься над своим будущим выбором.