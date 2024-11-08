В Шклове открыли многофункциональную силовую площадку

Начало ноября – время, традиционно богатое на подарки и открытия. Радостным событием ознаменовался минувший день для жителей Шклова. Здесь появилась новая многофункциональная силовая площадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее создание – часть реализации республиканского социального проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Расположился спорткомплекс рядом с городским стадионом и средней школой № 4. Поэтому с особым нетерпением ждали ее открытия и следили за процессом обустройства юные горожане.

Кирилл Сафронов: Очень хорошая, можно упражнения поделать, на турниках полазить, даже часть тренажерная есть. Очень приятно то, что в нашем городе строят такие спортивные объекты, тем более что я занимаюсь спортом, и вот мы и друзья, знакомые тоже, и это очень удобно.

Артем Устинов:

Очень рады, что открылась новая площадка. Теперь, если скучно дома, можно уделять время этой площадке. Заниматься спортом, подтягиваться, лазить на канате.

Новая спортивная площадка станет не только местом для тренировок, но и центром притяжения для всех, кто хочет вести более активный и здоровый образ жизни.