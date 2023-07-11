Новости экономики за 11.07.2023

Рост белорусской экономики прогнозируют аналитики Евразийского банка развития. Какие основания для оптимистичных прогнозов? Беларусь вышла в лидеры ЕАЭС по росту сельхозпроизводства. И как сработала внешняя торговля Беларуси – озвучим свежие данные Национального банка. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. АНАЛИТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НА 2,2 % ПО ИТОГАМ ГОДА

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост белорусской экономики на 2,2 % по итогам года. Специалисты отмечают, что экономика восстанавливается быстрыми темпами почти во всех отраслях. Драйвер экспорта – промышленный комплекс – демонстрирует уже не восстановительные тенденции, а полноценный рост. Беларусь переориентировала товарные поставки с европейского и украинского рынков на российский. Инфляция в стране замедлилась по итогам мая до 3,7 % год к году. Аналитики Евразийского банка развития связывают это с сохранением административного контроля за ценами. В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ЗА СРЕДСТВА СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА