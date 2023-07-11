190 млн долларов – не предел. Беларусь подписала стратегически важные документы на ИННОПРОМе

Новости Беларуси. 190 миллионов долларов. И это – не предел. Такова сумма контрактов, которые подписаны нашей делегацией на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы заметно растет динамика сотрудничества между Беларусью и Россией. Промышленный суверенитет в приоритете у обеих. Наши страны реализуют 17 проектов по импортозамещению, еще четыре сейчас прорабатывают. А ИННОПРОМ – это возможность найти надежных партнеров. Уже достигнуты соглашения в области авиа- и станкоинструментальной промышленности и микроэлектроники. Так, одно из ведущих белорусских предприятий поставит стране-соседке электронную компонентную базу на сумму более чем 1,5 миллиарда российских рублей.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На ИННОПРОМе мы не в первый раз участвуем национальным стендом. Уже пять лет подряд, можно сказать, мы участвуем. Начиная с первого, с 2012-го года. Но в этом году мы, конечно, страна-партнер, и стенд наш в несколько раз больше, чем это обычно. Более 3 000 квадратных метров.