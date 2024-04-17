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650 человек примут участие в конференции о женщинах в годы Великой Отечественной в Минске

17 апреля 2024 17:55
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Масштабная конференция о женщинах в годы Великой Отечественной войны пройдет 19 апреля в Минске. Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

650 человек примут участие в конференции о женщинах в годы Великой Отечественной в Минске-1

Мероприятие состоится в рамках общегородского проекта «Память через века». Оно соберет 650 участниц, которые посетят столичные музеи и познакомятся с тематическими выставками. А уже пленарное заседание будет посвящено историям женщин, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Включая материалы из семейных архивов.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы будем говорить о женщинах, которые не просто находились здесь, на территории нашей Беларуси, в годы войны, но и принимали участие в боевых действиях, обеспечивали наших граждан в том числе. Истории каждой из них очень многогранны, интересны по-своему.

650 человек примут участие в конференции о женщинах в годы Великой Отечественной в Минске-4

В мероприятии также примут участие делегации актива женских организаций из России. А представительницы Самары, Севастополя и Симферополя присоединятся к конференции через видеосвязь.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Чемоданова

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