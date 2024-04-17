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На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации

17 апреля 2024 17:55
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Создавать новые передовые производства с внедрением высокотехнологичных линий – такая задача стоит перед промышленными предприятиями страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наращивает мощности и Минский тракторный завод.

На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации-1

Здесь закуплены десятки единиц современного оборудования. Среди новинок – высокоскоростные станки для проведения более качественной обработки деталей. Такое оборудование появилось сразу в нескольких цехах. К слову, все станки отечественного производства.

На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации-4

Денис Гусев, начальник механосборочного цеха № 3 Минского тракторного завода:
Старое оборудование меняем на более новое, современное. Производство «СтанкоГомель» – белорусский производитель. Данное оборудование позволило нам увеличить производительность, а также улучшить культуру производства. И так как замки кабинетного типа, улучшить технику безопасности.

На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации-7

Одна из передовых установок на МТЗ – измерительная машина для проведения контроля чугунных, пластиковых деталей на различные показатели. Благодаря такому техническому оснащению, теперь испытания проводятся более точно и намного быстрее.

Надежда Сивицкая, контролер станочных и слесарных работ механического цеха № 4 Минского тракторного завода:
Раньше это контролировалось универсальным мерителем. Около двух дней процесс измерения занимал. Сейчас же все происходит намного быстрее с помощью высокотехнологичного оборудования. Мы можем измерить корпус за 5 часов.

На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации-10

Иван Козловский, первый заместитель главного технолога Минского тракторного завода:
Модельный ряд у нас тоже довольно большой. Из последних новинок – трактор 82.3. Он создан на базе серийного трактора, легендарного трактора МТЗ-82. Трактор 1222.3 тоже создан на базе 1221. Имеют ряд преимуществ, потребитель их уже оценил. Нравится. Мы сейчас занимаемся тем, что наращиваем объемы производства этих тракторов.

На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации-13

В 2024 году на развитие предприятия будет привлечено на 30% больше инвестиций по сравнению с 2023 годом. Также планируется обновление материально-технической базы. В том числе на участке лабораторной оценки лакокрасочного покрытия. Кроме того, готовится к открытию новое здание логистического центра.

# Предприятия Беларуси # общество

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