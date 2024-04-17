На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации

Создавать новые передовые производства с внедрением высокотехнологичных линий – такая задача стоит перед промышленными предприятиями страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наращивает мощности и Минский тракторный завод.

Здесь закуплены десятки единиц современного оборудования. Среди новинок – высокоскоростные станки для проведения более качественной обработки деталей. Такое оборудование появилось сразу в нескольких цехах. К слову, все станки отечественного производства.

Денис Гусев, начальник механосборочного цеха № 3 Минского тракторного завода: Старое оборудование меняем на более новое, современное. Производство «СтанкоГомель» – белорусский производитель. Данное оборудование позволило нам увеличить производительность, а также улучшить культуру производства. И так как замки кабинетного типа, улучшить технику безопасности.

Одна из передовых установок на МТЗ – измерительная машина для проведения контроля чугунных, пластиковых деталей на различные показатели. Благодаря такому техническому оснащению, теперь испытания проводятся более точно и намного быстрее.

Надежда Сивицкая, контролер станочных и слесарных работ механического цеха № 4 Минского тракторного завода:

Раньше это контролировалось универсальным мерителем. Около двух дней процесс измерения занимал. Сейчас же все происходит намного быстрее с помощью высокотехнологичного оборудования. Мы можем измерить корпус за 5 часов.