На МТЗ закупили современное отечественное оборудование в рамках модернизации

Создавать новые передовые производства с внедрением высокотехнологичных линий – такая задача стоит перед промышленными предприятиями страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наращивает мощности и Минский тракторный завод.
Создавать новые передовые производства с внедрением высокотехнологичных линий – такая задача стоит перед промышленными предприятиями страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наращивает мощности и Минский тракторный завод.
Здесь закуплены десятки единиц современного оборудования. Среди новинок – высокоскоростные станки для проведения более качественной обработки деталей. Такое оборудование появилось сразу в нескольких цехах. К слову, все станки отечественного производства.
Денис Гусев, начальник механосборочного цеха № 3 Минского тракторного завода:
Старое оборудование меняем на более новое, современное. Производство «СтанкоГомель» – белорусский производитель. Данное оборудование позволило нам увеличить производительность, а также улучшить культуру производства. И так как замки кабинетного типа, улучшить технику безопасности.
Одна из передовых установок на МТЗ – измерительная машина для проведения контроля чугунных, пластиковых деталей на различные показатели. Благодаря такому техническому оснащению, теперь испытания проводятся более точно и намного быстрее.
Надежда Сивицкая, контролер станочных и слесарных работ механического цеха № 4 Минского тракторного завода:
Раньше это контролировалось универсальным мерителем. Около двух дней процесс измерения занимал. Сейчас же все происходит намного быстрее с помощью высокотехнологичного оборудования. Мы можем измерить корпус за 5 часов.
Иван Козловский, первый заместитель главного технолога Минского тракторного завода:
Модельный ряд у нас тоже довольно большой. Из последних новинок – трактор 82.3. Он создан на базе серийного трактора, легендарного трактора МТЗ-82. Трактор 1222.3 тоже создан на базе 1221. Имеют ряд преимуществ, потребитель их уже оценил. Нравится. Мы сейчас занимаемся тем, что наращиваем объемы производства этих тракторов.
В 2024 году на развитие предприятия будет привлечено на 30% больше инвестиций по сравнению с 2023 годом. Также планируется обновление материально-технической базы. В том числе на участке лабораторной оценки лакокрасочного покрытия. Кроме того, готовится к открытию новое здание логистического центра.