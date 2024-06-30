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8 стран и более 5 тысяч военных – в Минске репетируют военный парад к 3 Июля

30 июня 2024 17:21
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Беларусь готовится отметить День Независимости. Наша страна уже практически при полном военном параде, репетиция которого состоялась минувшей ночью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

8 стран и более 5 тысяч военных – в Минске репетируют военный парад к 3 Июля-1

Несмотря на поздний час и выходной, многие минчане решили присоединиться. Солдаты чеканили шаг при полных трибунах и под настоящие овации. Барабанная дробь суворовцев, синхронность роты почетного караула, рев моторов – все это производит впечатление! Одним словом, репетиция состоялась.

8 стран и более 5 тысяч военных – в Минске репетируют военный парад к 3 Июля-4

3 июля торжественным маршем пройдут 36 парадных расчетов, а это более 5 тысяч военных. В Минск для участия в параде прибыли бойцы из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая. Над стелой «Минск – город-герой» пройдут 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

8 стран и более 5 тысяч военных – в Минске репетируют военный парад к 3 Июля-7

Еще одна репетиция назначена на вечер понедельника, 1 июля. А сам военный парад в честь Дня Независимости пройдет 3 июля в 9 утра.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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