Лукашенко наградил лучших выпускников вузов – собрали самые яркие моменты встречи

На неделе в Минске показались «Паруса мечты». Вернее, нет, не показались. Все было на самом деле и ради лучших выпускников белорусских вузов, которые собрались на большой праздник в честь окончания учебы. А эти Паруса – символ и напоминание того, что каждый из нас – капитан своей судьбы. Конечно, в большом жизненном плавании всякое случается, штиль бывает далеко не всегда. Но старт у ребят однозначно успешный. В руках у каждого диплом элитного вуза, а за плечами – знания и умения, которые лишними не бывают.

Напутствовал выпускников и Президент. Он лично поздравил отличников. Пригласил их во Дворец Независимости. Конечно, вместе с преподавателями, которые заслуживают наград и похвалы не меньше, чем их талантливые ученики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На торжественной церемонии глава государства отметил, что в этих стенах бывают разные гости – зарубежные лидеры, высшие должностные лица страны, но он по-особому рад молодежи.