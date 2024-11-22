Прямой эфир

Наблюдателей от МПА СНГ пригласили к участию в мониторинге выборов Президента Беларуси

22 ноября 2024 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи стран Содружества ожидают в Беларуси для мониторинга избирательного процесса на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдателей от МПА СНГ пригласили к участию в мониторинге выборов Президента Беларуси-2

Соответствующее приглашение озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге. Институт международного наблюдения в государствах Содружества имеет уже 30-летнюю историю и за это время стал важным направлением политического взаимодействия. 

Традиционно в государствах-партнерах проявляют высокий интерес к электоральным кампаниям в Беларуси. Как правило, работают долгосрочные и краткосрочные миссии наблюдателей. Как подчеркнула Наталья Кочанова, мы проводим предвыборную кампанию для своего народа и интересы наших людей будут поставлены во главу угла.

# СНГ # Выборы в Беларуси # Наталья Кочанова # Президентские выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: если есть вызовы и угрозы, то Президент проговаривает, участвует и руководит их решением
21 ноября 2024 19:53

Гигин: если есть вызовы и угрозы, то Президент проговаривает, участвует и руководит их решением

Гигин: Мы должны обязательно учитывать пожелания людей, их просьбы, мнения, инициативы
21 ноября 2024 19:47

Гигин: Мы должны обязательно учитывать пожелания людей, их просьбы, мнения, инициативы

100 лет со дня основания отмечает Белорусское товарищество инвалидов по зрению
21 ноября 2024 19:24

100 лет со дня основания отмечает Белорусское товарищество инвалидов по зрению