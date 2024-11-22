Наблюдателей от МПА СНГ пригласили к участию в мониторинге выборов Президента Беларуси

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи стран Содружества ожидают в Беларуси для мониторинга избирательного процесса на предстоящих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее приглашение озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге. Институт международного наблюдения в государствах Содружества имеет уже 30-летнюю историю и за это время стал важным направлением политического взаимодействия.

Традиционно в государствах-партнерах проявляют высокий интерес к электоральным кампаниям в Беларуси. Как правило, работают долгосрочные и краткосрочные миссии наблюдателей. Как подчеркнула Наталья Кочанова, мы проводим предвыборную кампанию для своего народа и интересы наших людей будут поставлены во главу угла.