100 лет со дня основания отмечает Белорусское товарищество инвалидов по зрению

Мир на ощупь. Белорусское товарищество инвалидов по зрению отмечает 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь знаменательной даты во Дворце Республики собрались участники объединения, его надежные партнеры и почетные гости.

Вместе вспоминали о достижениях прошедших лет и обозначили перспективы дальнейшего развития. Создание равных возможностей для всех – основа социальной политики нашей страны. И те, кто работает в этом направлении, трудится, несмотря на недуги, учит других не унывать в непростой жизненной ситуации, 21 ноября получили заслуженные награды. Павел Степанович, директор Унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:

Очень важно, когда человек с какими-то ограниченными возможностями может быть востребован обществом. У нас на предприятии из 1 200 работающих более 600 человек инвалиды по зрению и теми людьми, которые рядом с ними работают, это такая разумная спайка людей, которые делают свое дело.

Олег Шепель, председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Своим трудом, взаимовыручкой, жизнелюбием, поддержкой друг друга они показали, что могут если не все, то очень-очень много. И мы все эти сто лет всегда были, есть и будем социальным партнером государства. И у нас есть чем гордиться. У нас единственная же страна на постсоветском пространстве, которая сохранила все предприятия инвалидов по зрению. Сегодня мы можем гордиться спортсменами. Например, из семи медалей на последних Паралимпийских играх шесть завоевали инвалиды по зрению.

У истоков создания Белорусского товарищества инвалидов по зрению стояли 30 человек. Они же были работниками первого предприятия для незрячих. Теперь это достаточно широкая производственная сеть. БелТИЗ – бренд, который удалось сохранить. Главное не только обеспечить занятость, но и быть своеобразным объединяющим центром для людей, которые полны сил творить и достигать спортивных успехов.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Общественное объединение – это такая большая стартовая площадка для людей с ограниченными возможностями по зрению. И эта стартовая площадка дает на самом деле очень много возможностей как социальной реализации, интеграции в обществе, развитие своих художественных, спортивных наклонностей, так и трудовой реабилитации.