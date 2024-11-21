Гигин: если есть вызовы и угрозы, то Президент проговаривает, участвует и руководит их решением

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Вообще политтехнологии не надо отрицать. В этом нет ничего плохого. Если есть технологии, и, в общем-то, работа власти в хорошем смысле должна быть технологична. А вот тот пример, который вы привели, – Зеленского – это же не политтехнологии. Это черный пиар. Вспомните, как недавно Президент говорил у европейских лидеров, что нет нормальных лидеров там. Нет Ширака, нет Де Голля. Пиарятся, а никто решения принять не может. Ровно то же вот Зеленский. Я посмотрел как раз перед вами, подписывая документы на работе, параллельно слушая в наушниках его выступление в Верховной раде. Сбор ненависти, стойкости. Ну вот там, понятно, коллективная ответственность россиян о том, что они в НАТО вступят. А дальше вот план. Что такое план? Вот дурные политтехнологии, которые у них там есть. Он считался чуть ли не гением пиара. Но это не пиар, это то, что вызывает уже смех. Я посмотрел реакцию блогосферы украинской… Мягко говоря, неприветливая она к Зеленскому. Он просто нас насобирал. То, что берет больше всего лайков, комментов положительных, вот набор. Он взял и его озвучил. Абсолютно бессмысленный, бессвязный, иногда набор каких-то предложений.

Мы так делать никогда не будем. Мы идем вместе с нашим народом. Если есть какие-то проблемы, мы об этом говорим. Президент, если это необходимо, никогда не боялся и не боится принимать порой на первый взгляд, на первый взгляд непопулярные решения. Если это нужно. Но он об этом честно скажет людям. Если есть вызовы и угрозы, Президент тоже их проговаривает. Но самое главное – он участвует и руководит их решением.