Гигин: Мы должны обязательно учитывать пожелания людей, их просьбы, мнения, инициативы

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

И прав Президент, что он (просил даже притормозить) притормозить. Потому что я так вижу, что и итоги выборов будут очевидны на стадии сбора подписи. Хотя мы видим, какой на самом деле общественно-политический подъем идет. Это было заметно уже по кампании «Надо» развернувшейся. Кампании, которая рождалась на моих глазах вот в ходе «Марафона единства», когда наши творческие люди первыми в ответ на интервью нашего Президента Ольги Скабеевой, где он сказал: если мои сторонники скажут надо, я пойду. И вот прямо на наших глазах наши музыкальные исполнители, затем журналисты, и все дальше пошло… Общественные деятельности, трудовые коллективы – все сказали: надо. Уже было очевидно.

Григорий Азарёнок, политический обозреватель:

Уже как бы флешмоб вроде утих, закончился. А я разговариваю с россиянами, они говорят: вот мы смотрим, у вас такое-то происходит. Да, надо, Александр Григорьевич.



Вадим Гигин:

Абсолютно верно. И вот эта кампания, сейчас сбор подписей. А что, для кого-то секрет, что фаворит кампании – это наш Президент?

Но вместе с тем и альтернативные кандидаты – это очень серьезная работа, которую они проводят. Вы просто представьте: те, кто там начинают ерничать, называются «иди попробуй». Так говорят: вы там, наверное, от власти вам помогали. Слушайте, мы подписи, моя команда вся перепроверяла подписи по много раз. Потому что собрать подписи, грамотно оформить, чтобы не было нарушений – это серьезнейшая работа.

И это люди подтвердят. Так я еще скажу, что потом скажут, если ты там, не дай бог, где-то ошибся, тебя это потом еще будут вспоминать. И уж безусловно, зная, как Президент относится к любому делу, чтобы все было только на сто процентов, этот сбор подписей и идет таким образом. А от остальных кандидатов смотрите: сформировать инициативные группы, провести пикеты, обойти квартиры, убедить людей использовать какую-то агитационную продукцию. Это же серьезная мобилизация. Потом, как нас ориентирует Президент здесь? Мы должны обязательно учитывать те пожелания, которые высказывают люди, просьбы, мнения, инициативы для того, чтобы это легло в программу на будущую пятилетку. Вот что важно.