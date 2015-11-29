На ЖД вокзале в Минске задержан 28-летний мужчина с багажом из взрывчатки и огнестрельного оружия: подробности громкого дела

Новости Беларуси. На неделе белорусские силовики продемонстрировали на деле работу системы национальной безопасности. На вокзале был задержан мужчина с багажом из взрывчатки и огнестрельного оружия. Самое главное, что его вычислили и повязали до того, как он мог пустить в ход свой боевой арсенал.

По информации Следственного комитета, задержанный гражданин Беларуси имел два паспорта и документы, подтверждающие участие в боевых действиях на Донбассе. Следствию еще предстоит выяснить, зачем он пытался провезти в страну взрывчатку и оружие. А корреспондент программы «Неделя» на СТВ пыталась выяснить, насколько слаженно работает система по вычислению таких вот пассажиров.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Вокзал – это бесконечный поток людей. Каждый день через это здание проходят тысячи человек. Но остаться незамеченным удастся едва ли. Даже здесь. Особенно с таким-то багажом.

Железнодорожный вокзал, на языке оперативников, место повышенной опасности, поэтому такая бдительность здесь по умолчанию. За тем, чтобы все было в порядке, следят десятки глаз. И на виду для этого быть вовсе не обязательно.

Люди в форме немногословны. Но здесь важно не слово, а дело.

Если вы думаете, что это особая операция, сразу скажем: вполне рядовая. Как для милиции, так и для пассажиров.

Общественность:

Пускай проверяют, это нужно. А если еще и девушки красивые проверять будут, вообще великолепно! Надо безопасность, конечно.

Это же делается во благо нам. Радостно, что правоохранительные органы делают свою работу и следят за порядком.

Я тоже за то, чтобы проверяли сумки, потому что в мире сейчас такая ситуация, когда опасно в местах массового скопления людей – в метро, на вокзале. Но Беларусь – самая спокойная страна в Европе.

Именно спокойствие сегодня как никогда самая завидная характеристика для страны. Но это вовсе не повод расслабится, скорее, напротив.

А мы вернемся на три дня назад. На календаре двадцать шестое ноября, на часах около пяти утра. В этот день заступившие на дежурство сотрудники транспортной милиции, как обычно, охраняли общественный порядок. В зале ожидания их внимание привлек мужчина странного вида. После выяснилось, что привлек не зря.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

При нем была дорожная сумка, одет он был довольно необычно, и выдавали особенности его поведения. Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность. Они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой надет бронежилет.

Дальше – больше. При личном обыске у мужчины обнаружили маску с прорезями для глаз, два паспорта, самодельное взрывное устройство, пистолет и электронные носители. Но и это еще не все. При мужчине была справка об участии в антитеррористической операции на территории Украины. Документ был выписан от лица командира одной из структур «Правого сектора».

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Предварительно полученная информация свидетельствует о том, что он, возможно, причастен к вооруженным формированиям, которые действовали на территории Донецкой области в октябре 2015 года.

Впрочем, для детального изучения этих данных и проверки назначен ряд экспертных исследований. И все же кое-что уже можно сказать.

Егор Ливай, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз:

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, представленное устройство является самодельным взрывным устройством. Оно выполнено на базе стандартного взрывателя ручной гранаты промышленного изготовления и осколочной гранаты к гранатомету. Аналогичные самодельные взрывные устройства использовались чеченскими боевиками при проведении террористических операций на территории Российской Федерации.

А теперь о самом фигуранте громкого дела.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал. О его личности сообщается пока немного. Известно, что это 28-летний уроженец Новополоцка. 25 ноября он приехал из Украины. У мужчины незаконченное высшее образование, которое он получал в одном из белорусских вузов. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

В настоящее время, изучив имеющиеся доказательства по уголовному делу, следствие намерено ходатайствовать перед прокурором об избрании меры пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу.

Что ж, в этом деле пока поставим многоточие. И вернемся к точке отсчета этой громкой истории. Минский железнодорожный вокзал. Такой же невозмутимый и такой же осмотрительный одновременно. В последнее время, нельзя не заметить: меры безопасности усилены везде. В том числе и здесь. Просто время такое. Во всем мире ради мира.

Общественность:

Безопасность наша обеспечивается на высоком уровне. Мы чувствуем себя в Беларуси спокойно, то есть такой боязни, что случится какой-то теракт и так далее, у нас нет. Но быть всегда нужно начеку.

Нам спокойней. Мы рады, что у нас все стабильно, все хорошо. Даже я в маршрутке ехала, сюда, в Минск, разговор был: все довольны, что у нас все спокойно. Везде тревоги, везде неполадки, а у нас нет, слава Богу!

Если мы начинаем смотреть и сравниваем, мы думаем, что мы в хорошей счастливой стране живем!

И действительно здесь не поспоришь. Мы привыкли оценивать факты, правда, не всегда задумываемся, следствием чего они являются.