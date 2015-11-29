«Сделано в Беларуси»: почему отечественные товары, порой, не доходят до своего же потребителя?

Новости Беларуси. На неделе во многих магазинах мира прошла так называемая «черная пятница». Это самый светлый день для шопоголиков и просто желающих сэкономить на покупке. Продавцы отдают товар по сниженной стоимости. Ценопад как способ торговли и в Беларуси все больше пользуется популярностью. Однако в Министерство торговли сейчас зачитываются жалобами о том, что с некоторыми отечественными предприятиями, то есть другими словами белорусской продукцией, торговля опять же белорусская не желает сотрудничать. Возможно ли такое, и в чем объективные причины таких самопальных санкций, узнавала корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Александр Федзюкевич, директор строительного гипермаркета:

На белорусский товары есть высокий спрос, соответственно и предложение.

Почему не все гипермаркеты настроены так патриотично?

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Ряд обращений о том, что имеется проблема с поставкой этих стройматериалов в магазины.

На каких законах строится продажа стройматериалов?

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Потребитель, отправляясь в магазин, рассчитывает купить товар. Поэтому он в этом ассортименте должен быть представлен. Эта норма, конечно, тоже контролируется.

Камень преткновения. Что мешает белорусским производителям попасть на прилавки?

Юрий Пецевич, начальник управления продаж деревообрабатывающего предприятия:

Цена для торговли, может, немножко и кусается.

И «секретные строй-материалы». Почему в географическом изобилии товаров на рынке мы не встретили «Made in Belarus»?

Съемка скрытой камерой:

Смысла нет ими торговать на рынке. Все привозное на рынке.

После масштабной модернизации и запуска новой линии это деревообрабатывающее предприятие в Мостах начало производить высококлассный ламинат. Но вот наладить мосты с торговыми сетями не получается. Хотя продукция импортозамещающая, и, казалось бы, качественного отечественного аналога должны были ждать на рынке.

Юрий Пецевич, начальник управления продаж деревообрабатывающего предприятия:

Торговля сегодня относится с некоторой опаской к нашей продукции, не зная, что сегодня в республике может производиться и свой товар не хуже импортного.

Однако шанса познакомиться с качеством Мостовского ламината у покупателей пока нет. Освоить новый выпуск импортозамещающей продукции оказалось проще, чем занять место на прилавках рядом с импортными аналогами. Торговые сети пеняют на высокую себестоимость. Сбыт пока налажен только в строительные организации региона.

Юрий Пецевич, начальник управления продаж деревообрабатывающего предприятия:

Мы ведем сейчас работу по снижению себестоимости. Но, конечно, хотелось бы, чтобы торговые организации, поддержав белорусского производителя, наценку торговую накручивали не до 30%, а не немножко меньше.

Случай не единичный. Белорусские производители стройматериалов не впервые не в фаворе у строительных гипермаркетов.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Есть моменты, когда обращается гражданин и говорит, что не может где-то найти продукцию нашей конкретной организации.

Защищать отечественные товары от дискриминации импортных призван обязательный ассортиментный перечень. Количество зарубежных наименований никак не ограничено. Но наряду с ними в зависимости от площади и профиля магазина должны быть и белорусские.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы не запрещаем какой-то другой товар, чтобы стоял на полке, а только белорусский. Мы говорим: вот в этом ассортименте, пожалуйста, поставьте белорусский товар. И я вам хочу сказать, что потребитель зачастую (например, если это продукты питания) выбирает белорусский товар. Его даже не надо заставлять это делать. Он просто берет его с полки и покупает.

В качестве эксперимента мы попытались найти все тот же белорусский ламинат на строительном рынке. Оказалось, местный товар здесь экзотика.

Съемка скрытой камерой:

– То есть белорусского не бывает?

– Бывает, но мы не продаем.

– А почему?

– А почему мы должны продавать? Россия есть, Литва, Германия.

– А ламинат у вас чей?

– Чей хотите!

– Да ладно, и белорусский есть?

– Белорусского нет. Российский, австрийский, бельгийский, немцы есть. В зависимости от того, в какие деньги вы хотите уложиться.

Среди всего многообразия стран-производителей мы так и не услышали «Сделано в Беларуси».

Этот строительный гипермаркет, словно зеркальное отражение увиденного на рынке. Кстати, на витрине с зеркалами только белорусские образцы.

Александр Федзюкевич, директор строительного гипермаркета:

Соотношение между импортным и белорусским товаром различное. В определенных товарных группах процент колеблется от 40 до 100.

Для мелких предпринимателей белорусское соотношение цена-качество скорее минус, ведь много не «наваришь». А вот для больших торговых центров за счет оборота как раз выгодно как можно шире представить местную продукцию.

Александр Федзюкевич, директор строительного гипермаркета:

Гонка за сверхприбылью не может являться приоритетом, поэтому то предложение, которое делаем мы, может быть, не является столь прибыльным для нас, но оно удовлетворяет нашего потребителя.

Отыскали мы и белорусский ламинат. Как оказалось, у Мостов на рынке успел появиться местный конкурент. Производитель – совместное белорусско-австрийское предприятие под Сморгонью. Возможно, их маркетинг сработал агрессивнее. Ведь продукцию Мостовского завода здесь тоже знают. Только закупать ее привыкли через фирму-посредника.

Александр Федзюкевич, директор строительного гипермаркета:

В этом году появился белорусский ламинат, который пользуется большой популярностью среди покупателей при своей незначительной при уровне других производителей цене с очень высоким качеством.

Будь в ассортименте еще один белорусский производитель, покупатели только «за». А конкуренцию никто не отменял. За то, какой товар лучше, проголосуют рублем.

Покупатели:

Выбор сейчас у белорусских производителей хороший и качество хорошее.

Стараюсь, конечно, импортного производителя покупать, но если белорусский адекватный и по цене, и по качеству, то почему бы и нет?

В принципе, в Беларуси довольно неплохие материалы производят.