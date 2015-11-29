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Принц Ульям и его супруга опубликовали новые фото подросшей принцессы Шарлотты

29 ноября 2015 16:01
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Новости Великобритании. В ноябре дочери герцога и герцогини Кембриджских исполнилось полгода.

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появились две фотографии с малышкой. 

Источник, приближенный к паре (в комментарии британскому HELLO! Online):
Герцог и герцогиня продолжают регулярно получать теплые письма, посвященные принцессе Шарлотте, от людей со всего мира. Они надеются, что новые фотографии понравятся людям так же, как они нравятся им самим.

Принц Ульям и его супруга опубликовали новые фото подросшей принцессы Шарлотты-1

Пользователи социальных сетей спорят, на кого похожа девочка: на маму или на папу.

Принц Ульям и его супруга опубликовали новые фото подросшей принцессы Шарлотты-4



Напомним, принцесса появилась на свет 2 мая. Девочка получила имя Шарлотта Елизавета Диана. Назвав так свою дочь, герцог и герцогиня отдали дань уважения сразу трем людям – дедушке Чарльзу, бабушке Диане и действующей королеве Елизавете Второй. 

Недавно на одном из благотворительных мероприятий Кейт Миддлтон рассказала журналистам новые подробности о принце и принцессе Кембриджских.

Кейт Миддлтон:
Джордж скоро начнет говорить о Рождестве. Шарлотта становится все больше с каждым днем и начинает находить общий язык со своим шумным братиком.

Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей. Подробности здесь

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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