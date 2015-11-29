Принц Ульям и его супруга опубликовали новые фото подросшей принцессы Шарлотты

Новости Великобритании. В ноябре дочери герцога и герцогини Кембриджских исполнилось полгода. На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появились две фотографии с малышкой. Источник, приближенный к паре (в комментарии британскому HELLO! Online):

Герцог и герцогиня продолжают регулярно получать теплые письма, посвященные принцессе Шарлотте, от людей со всего мира. Они надеются, что новые фотографии понравятся людям так же, как они нравятся им самим.

Пользователи социальных сетей спорят, на кого похожа девочка: на маму или на папу.





Напомним, принцесса появилась на свет 2 мая. Девочка получила имя Шарлотта Елизавета Диана. Назвав так свою дочь, герцог и герцогиня отдали дань уважения сразу трем людям – дедушке Чарльзу, бабушке Диане и действующей королеве Елизавете Второй.



Недавно на одном из благотворительных мероприятий Кейт Миддлтон рассказала журналистам новые подробности о принце и принцессе Кембриджских.