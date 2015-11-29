Новогодняя ёлочная игрушка: что может предложить потребителю отечественный производитель?

Новости Беларуси. Впереди нас ждут еще и новогодние распродажи. Стеллажи некоторых магазинов уже напоминают о приближении праздника Нового года. Однако для отечественной экономики совсем не праздный вопрос: кто же заказывает музыку и оформление в виде, например, ну хотя бы елочных игрушек? Оказывается, в большинстве случаев это не белорусский производитель, а зарубежный. Значит и львиная доля прибыли идет в чужие карманы. Будет ли праздник на нашей улице с нашими елочными игрушками, задумалась корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Минский универмаг. Целая секция новогодних товаров, а в поисках белорусских приходится побегать. Находим их тут целых три вида: ёлки, мишура (всё частного производства), снегурочки ещё с какой-то скорбью смотрят на нас.

Белорусских украшений, что по производству, что по стилю, и в других магазинах не сыскать! А они, оказывается, есть! Уникальные ёлочные игрушки из соломки. Госпредприятия их делают. Немного декорируя, но сохраняя традиции. Вот эта лошадка – не очередной восточный новогодний символ, а старинная игрушка!

Наталья Максимова, главный художник объединения производителей изделий народных художественных промыслов:

Солома, как доступный материал, позволяла легко и быстро сделать детям вот такую маленькую игрушку. Здесь применяется золотая лента, которая делает изделие эффектнее, для того, чтобы на ёлке оно имело, всё-таки, блеск.

Выпускают эти игрушки давно. Эти шарики, например, лет 20. Стоят они раза в два дешевле стеклянных магазинных. Вот только по соседству с ними не водятся. У самого объединения полтора десятка торговых точек. Это на всю страну. Что же другие сети?

Сергей Азаров, заместитель начальника управления маркетинга и торговли объединения производителей изделий народных художественных промыслов:

Торговые сети не подают вовремя заявки на приобретение новогодней сувенирной продукции. ( В какие сроки вам дают заявки?) 2-3 недели. (За две-три недели до Нового года вам только дают заявки на продукцию?) Да.

Заказывают по паре сотен штук. На десяток покупателей хватит. С другой стороны, зачем магазину перед Новым годом больше…просто сувениров? Именно в эту секцию попадают соломенные украшения – сам производитель настаивает! Но кто догадается искать здесь ёлочные игрушки? И в этом универмаге говорят, что не они бегают за поставщиками – те предлагают свой товар.

Ольга Романова, заместитель генерального директора универмага:

Мы, в первую очередь, отрабатываем заявки белорусских производителей. Но наши производители вспоминают о том, что существует Новый год уже в декабре, ноябре, когда уже секции открыты, когда уже идёт покупатель. Хотелось бы от них вот эти предложения получать летом.

Почему производитель и продавец не могут найти друг друга? Кто регулирует эту сферу – решили выяснить мы. Попытки найти некую вышестоящую инстанцию заняли три дня. Торговые ведомства отправляли к промышленникам, те – обратно.

Позвонили мы и на добрый десяток госпредприятий: вот простенькие игрушки из дерева, текстиля. Почему у нас их не делают? Везде говорили, что товар – сезонный, невыгодно. И также дружно отказывались от официальных комментариев. Получили мы их только в Минстройархитектуры. Причём оно к игрушкам? А в его ведении стекольная промышленность.

Игорь Бука, заместитель начальника главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Себестоимость производства таких изделий довольно высокая. И тот разовый объём, который необходимо произвести, будет неконкурентоспособен.

Ориентированы наши заводы на стройматериалы. Однако захотят выпускать елочные шары ёлочные, говорят в ведомстве, – одобрим. Главное, чтобы экономическую целесообразность просчитали. На предприятии думают, что затратно это – шары не только выдуть надо, но и декорировать.

Василий Самохвалов, художник-технолог стеклозавода:

Это специфические красители, специфические печи, где эти красители сушатся. А амальгамы, посыпки блёстками и прочее. То есть это производство, которое надо строить практически с нуля.

Но необязательно шарики красить. Есть кому это делать! Хэнд-мэйд нынче в моде. Причём мастера используют, в том числе, наши лаки, краски – дешевле. А вот заготовки китайские покупают, они в этом году подорожали. Хорошо бы иметь своё производство.

Татьяна Зенькевич, мастер-ремесленник:

Конечно, надо. В любом случае с белорусского, местного производства, учитывая затраты на доставку, скорее всего, было бы дешевле.

Доступные расходные материалы – и уже появилось бы больше своей новогодней продукции, которую уже не один год рекомендуют производить в стране, чтобы заместить импортную. Мы обнаружили её в таком перечне ещё 2007 года!

Светлана Гусева, начальник управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Почему он не функционирует? Любой субъект хозяйствования может ознакомиться с этим перечнем и посмотреть на те товары, которые он в перспективе мог бы производить. Изучить для этого рынок и решить для себя — выгодно ему это производство или невыгодно.

Но на что ориентироваться производителю? В перечне лишь одна цифра – нужно 5 миллионов штук. Всего сразу. Глобальные исследования объёма рынка не проводили, говорили нам маркетологи разных уровней, так как товар не стратегически важный. Но, если выпустить столько одних стеклянных шариков, их точно все возьмут в продажу?

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Мы сегодня очень много говорим о том, что нужно работать по-новому. И вот с этой точки зрения список Минторга (рекомендаций, без всяких обязательств) – это профанация. Надо говорить: ребята, если вы производите этот товар, мы у вас купим гарантированно. Вот тогда бизнес будет заниматься.

Бизнес нужно стимулировать: либо преференциями определёнными, либо разработать какой-то аналог госзаказа, считает экономист.

Ирина Живаева, СТВ:

Кто же возьмёт в свои руки волшебную палочку и распишет, наконец, правила игры для белорусского рынка новогодних игрушек? На неделе в весьма не праздничных его нынешних реалиях разбирались Ирина Живаева, Алексей Волков, Юрий Карнелович.