В Беларуси с 1 марта расширяется перечень прослеживаемых товаров

Важные нововведения. С 1 марта в Беларуси будет расширен список прослеживаемых товаров. Под особый контроль попадут многие виды бытовой техники и электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В перечень вошли стиральные машины, кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновые печи, а также телевизоры, пылесосы, утюги, чайники, дрели и фены. Правила коснутся не только новой техники, но и товаров, бывших в употреблении. Предпринимателям предстоит работать с электронными накладными и передавать полные данные в систему прослеживаемости товаров.