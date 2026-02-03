В Беларуси с 1 марта расширяется перечень прослеживаемых товаров

Важные нововведения. С 1 марта в Беларуси будет расширен список прослеживаемых товаров. Под особый контроль попадут многие виды бытовой техники и электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В перечень вошли стиральные машины, кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновые печи, а также телевизоры, пылесосы, утюги, чайники, дрели и фены. Правила коснутся не только новой техники, но и товаров, бывших в употреблении. Предпринимателям предстоит работать с электронными накладными и передавать полные данные в систему прослеживаемости товаров.
Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:
Механизм прослеживаемости – это не новация. Он действует в Республике Беларусь с 1 декабря 2021 года, когда уже прослеживаемость распространилась на холодильники и шины пневматические, резиновые новые. Субъекты уже активно используют данный механизм как в обязательном порядке, так и на добровольной основе. Но сам же механизм основывается на положениях соглашения о механизме прослеживаемости товаров, привезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 года. Основной целью данного соглашения является предотвращение нелегального оборота товаров на территории ЕАЭС.
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Новые правила затронут самые разные операции: отгрузку и получение товаров по разным видам договоров, логистические услуги, работу на выставках и ярмарках в странах ЕАЭС. Кроме того, под контроль попадут использование товаров в производстве и их перевозка.