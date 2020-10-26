Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»

Новости Беларуси. 26 октября – ровно год, как не стало белорусского композитора Олега Молчана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память о талантливом белорусе решили увековечить в бронзе.

Мемориальную доску открыли на доме по улице Раковской, где родился Олег Молчан. Уже став известным, композитор любил здесь бывать. Самые теплые воспоминания о детстве были связаны с дорогим его сердцу местом. Например, еще совсем маленькому Олегу бабушка в этом старинном доме с медузой читала молитвы. Что, если не это, в 29 лет сподвигло Молчана написать композицию «Молитва» на стихи Янки Купалы, которая без преувеличения стала духовным гимном Беларуси?

Ирина Видова, вдова Олега Молчана, певица:

В его юбилейный год, 55-летие, мы открываем ему доску. Прошли три концерта в этом году его. Я готовлю также к изданию, уже подготовлены более 140 клавиров Олега Владимировича. То есть Молчан скоро будет издан в нотах, все его наследие. Мы, конечно, не остановимся, я не остановлюсь на этом, я буду делать все для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала.

Ольга Нечай, скульптор:

Вобраз таго чалавека вялікага. Таму што, ведаеце, талент талентам (скульптара), але ж ты ўвесь час думаеш: «А як яно атрымаецца? Зможаш лі ты?» Мне здаецца, гэта атрымалася.