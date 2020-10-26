Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»

Новости Беларуси. 26 октября – ровно год, как не стало белорусского композитора Олега Молчана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память о талантливом белорусе решили увековечить в бронзе.
Новости Беларуси. 26 октября – ровно год, как не стало белорусского композитора Олега Молчана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память о талантливом белорусе решили увековечить в бронзе.
Мемориальную доску открыли на доме по улице Раковской, где родился Олег Молчан. Уже став известным, композитор любил здесь бывать. Самые теплые воспоминания о детстве были связаны с дорогим его сердцу местом. Например, еще совсем маленькому Олегу бабушка в этом старинном доме с медузой читала молитвы. Что, если не это, в 29 лет сподвигло Молчана написать композицию «Молитва» на стихи Янки Купалы, которая без преувеличения стала духовным гимном Беларуси?
Почтить память и вспомнить творчество Олега Молчана пришли родные и близкие, исполнители, друзья и поклонники его творчества.
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Композитор некоторое время был музыкальным руководителем ансамбля «Песняры». Идейной вдохновительницей сохранения памяти Олега Молчана стала его вдова Ирина Видова.
Ирина Видова, вдова Олега Молчана, певица:
В его юбилейный год, 55-летие, мы открываем ему доску. Прошли три концерта в этом году его. Я готовлю также к изданию, уже подготовлены более 140 клавиров Олега Владимировича. То есть Молчан скоро будет издан в нотах, все его наследие. Мы, конечно, не остановимся, я не остановлюсь на этом, я буду делать все для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала.
Ольга Нечай, скульптор:
Вобраз таго чалавека вялікага. Таму што, ведаеце, талент талентам (скульптара), але ж ты ўвесь час думаеш: «А як яно атрымаецца? Зможаш лі ты?» Мне здаецца, гэта атрымалася.
Белорусский композитор Олег Молчан ушел из жизни 26 октября 2019 года, незадолго до своего 55-го дня рождения. Около трех лет он боролся с онкологическим заболеванием.