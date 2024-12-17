На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси

Парламентская ассамблея ОДКБ и МПА СНГ подтвердили свое участие в международном наблюдении за проведением президентских выборов в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом председатель Палаты представителей сообщил на заседании совета. Страна стоит на пороге важнейшего социально-политического события, отметил Игорь Сергеенко, и в этот период парламентариям необходимо сконцентрироваться на работе, связанной с выборами, включая встречи с населением в избирательных округах, трудовых коллективах, а также оказывать содействие местным органам власти по всем вопросам.

Впрочем, электоральная кампания – далеко не единственная вынесенная на обсуждение тема. На заседании Совета Палаты представителей подвели итоги участия народных избранников в мероприятиях, приуроченных к Году качества. Так, в 2024-м приняты знаковые документы, проведены диалоговые площадки и встречи с населением, «горячие» телефонные линии по вопросам качества в разных сферах.