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На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси

17 декабря 2024 13:47
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Парламентская ассамблея ОДКБ и МПА СНГ подтвердили свое участие в международном наблюдении за проведением президентских выборов в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси-2

Об этом председатель Палаты представителей сообщил на заседании совета. Страна стоит на пороге важнейшего социально-политического события, отметил Игорь Сергеенко, и в этот период парламентариям необходимо сконцентрироваться на работе, связанной с выборами, включая встречи с населением в избирательных округах, трудовых коллективах, а также оказывать содействие местным органам власти по всем вопросам.

Впрочем, электоральная кампания – далеко не единственная вынесенная на обсуждение тема. На заседании Совета Палаты представителей подвели итоги участия народных избранников в мероприятиях, приуроченных к Году качества. Так, в 2024-м приняты знаковые документы, проведены диалоговые площадки и встречи с населением, «горячие» телефонные линии по вопросам качества в разных сферах.

На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси-4

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законотворческая деятельность по популяризации Года качества. Мы за прошедший год приняли достаточно много законопроектов, которые регулировали отношения в различных сферах жизнедеятельности населения, на улучшение качества жизни, в том числе и в социальной сфере, в экономике. Во втором чтении было много принято законопроектов, например, об аккредитации в национальной системе аккредитации, единство измерений, Кодекс об образовании, бюджетный пакет был перенят.

Еще одно направление, которому народные избранники уделяли особое внимание, – формирование ответственного отношения у молодежи к труду, природе, здоровому образу жизни. Депутаты лично участвовали в соревнованиях, сажали деревья.

# Государственная политика # Год качества # Юрий Панфилов

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